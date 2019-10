Os melhores tipos de calcinha para não marcar no look

Você já teve dificuldade em encontrar uma calcinha que não marcasse nas suas calças e shorts brancos ou em roupas justas? A verdade é que não há problema nenhum que as lingeries apareçam, mas, se essa situação te incomoda, dá para dar um jeito.

Além das calcinhas beges e fio dental, existem outros modelos e cores que são quase invisíveis em qualquer roupa. O lilás clarinho, o cinza e, por incrível que pareça, o vinho, por exemplo, são cores que você pode apostar e, com certeza, não vão aparecer.

Outra dica são sempre escolher a peça do tamanho certo pra você. Se ela estiver muito apertada vai marcar o corpo e se estiver muito larga, as sobras de tecido também vão aparecer. Separamos algumas opções de “calcinhas invisíveis” superconfortáveis para você ficar despreocupada com qualquer look:

Calcinha de cintura alta cortada a laser

Essas são, com certeza, as calcinhas mais certeiras para não marcar na roupa. Como não possuem nenhum tipo de costura, você pode abusar das peças mais justas e elas não vão aparecer e nem incomodar. A cintura mais alta também evita marcas e traz segurança, além de ser muito confortável. Se escolhida nas cores certas, pode ter certeza que ela não vai aparecer.

Calcinha de tule

Apesar de serem delicadas e exigirem mais cuidado ao lavar, as calcinhas desse tecido são ótimas opções. Como são bem finas, elas quase não marcam e também deixam a pele respirar por serem furadinhas. O formato “biquíni”, com laterais mais largas, também ajuda a não marcar.

Calcinha “boxer”

O ponto alto das calcinhas que lembram cuecas boxers é o conforto. Além disso, por serem maiores, especialmente na parte de trás, não apertam em nenhuma parte do corpo e não deixam marcas em nenhuma roupa.

Calcinha biquíni de algodão

As calcinhas de estilo biquíni são as preferidas de muita gente. De tamanho médio e com as laterais mais larguinhas, elas são muito confortáveis e, em cores mais claras, também não costumam marcar. Já o algodão, segundo os ginecologistas, é o melhor tecido para a saúde íntima, por ser de origem natural e deixar a pele respirar, mas como é mais mole e macio, é necessário ter cuidado redobrado com o tamanho, já que, se ela estiver larga, é muito fácil que o tecido acumule e apareça através da roupa.

