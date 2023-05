Batom vermelho: Como escolher e aplicar

Batom vermelho é um item de maquiagem tão poderoso que pode ser considerado um acessório. Ligado à sensualidade e elegância, ele já foi usado por homens, considerado pecado pela Rainha Vitória, tornou-se queridinho das atrizes da era de ouro de Hollywood, e chegou até os tempos atuais como opção clássica para quando se quer estar impactante. Pensando nesse poder, batemos um papo com a maquiadora Carolina Della Nina, que trouxe dicas tanto para escolher o tom de vermelho ideal, quanto para aplicar – já que, sim, ele pode ser mais complexo do que um delineado gatinho.

Como escolher o tom de vermelho do batom?

Você já ouviu falar de colorimetria ou coloração pessoal? O estudo das cores pode ajudar e muito na escolha de tons de maquiagem. Todos nascemos com cores e a ideia dessa análise é trazer harmonia e iluminação trabalhando os tons certos. Na hora de escolher um batom vermelho isso se faz muito importante.

“Partindo do ponto que você já sabe o subtom da sua pele, você pode escolher o batom vermelho que tenha esse mesmo subtom para ter um visual harmônico e que combine com sua beleza natural”, explica Carolina Della Nina.

O que considerar ao escolher o batom vermelho ideal?

Se você já sabe seu subtom, vamos lá! “Peles frias combinam com vermelhos mais rosados, cerejas, enquanto que peles quentes ficam bem com uma cor mais alaranjada, puxando pro canela. Quem tem subtom oliva pode ser confundir um pouco, mas ficará melhor com tons frios também”, explana a profissional.

Ainda assim vale testar tons que fujam da sua cartela de coloração pessoal, não se prenda. Estamos tratando aqui apenas de uma noção que pode ser útil. “Sempre que puder, experimente nos lábios a cor que você procura. Se for uma cor fora de sua cartela, ela terá mais destaque no seu rosto, não ficará tão ‘natural’, mas isso não quer dizer que fique feio. Às vezes, a intenção é ter destaque mesmo”, completa a maquiadora.

Caso você não tenha noção do seu subtom, existem alguns tons de vermelhos que podem ser considerados universais e ficam bem em quase todo mundo. “Eu diria que o vermelho indo pro melancia, um pouco mais suave, é uma cor que dá certo em todos os subtons de pele. Vermelhos mais fechados, próximos do vinho, também”, indica Carolina Della Nina.

Como aplicar o batom vermelho

Seja o batom líquido ou em bala, um lápis de boca vai te ajudar muito na hora da aplicação. “Gosto muito de aplicar o batom e passar o lápis por cima, desenhando as bordas bem certinhas”, recomenda a profissional. Ela também sugere usar um pincel chato e pequeno para aplicação do corretivo envolta da boca, deixando o contorno perfeito.

Confira abaixo um tutorial:

Como fazer o batom vermelho durar?

O combo da perfeição é lápis de boca + pó para selar, mas Carolina Della Nina dá a dica amiga de maquiadora: “Vale a pena tirar todo o excesso de hidratante dos lábios antes, passar um lápis no contorno e dar uma ‘pintadinha’ para depois aplicar o batom em bala ou líquido. O pó translúcido, aplicado com um pincel fofo, ajuda a fixar os batons em bala também.” Já está pronta para passar um batom vermelho?

