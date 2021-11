As novidades de proteção solar para rosto, corpo e cabelo

Só no bronze

CORPO

A clássica linha Nivea Sun Protect foi repaginada e ganhou uma versão em spray, o Protect & Bronze FPS 30 Aerossol (59,99 reais). Fácil de aplicar, o protetor promete estimular a melanina e garantir um bronzeado saudável.

Pronta para cair na água

Cabelo

O Yamasterol Sun (13,70 reais), Yamá Cosméticos, forma uma película protetora resistente à água do mar ou o cloro da piscina. Ajuda a desembaraçar os fios e tem ação anti-inflamatória para o couro cabeludo.

Deu match

Cabelo

Crème UV Sublime (208 reais), Kérastase, bloqueia a ação dos raios solares, controla o frizz, reduz o ressecamento e dá brilho aos fios – e a marca promete que basta aplicar uma única vez.

Bem natural

CORPO

Com rápida absorção e resistente à água e ao suor, o Protetor Solar Mineral FPS 30 Ekos Buriti (76,50), Natura, tem filtros solares 100% minerais e óleo de buriti, rico em betacaroteno, que estimula a proteção natural da pele.

Refrescante

CORPO

A Água Prebiótica Para o Corpo Tododia Manga Rosa e Água De Coco (35,90 reais), Natura Tododia, tem prebióticos para estimular a defesa natural da pele, alivia possíveis agressões e devolve o viço com hidratação imediata.

1º passo!

rosto

A renomada marca de autobronzeadores Skelt lança agora o Protetor Facial e Primer (89,90 reais). A fórmula em gel tem FPS 45 e acabamento mate, ideal para usar sob a maquiagem. A composição reduz os poros, controla a oleosidade e deixa um toque aveludado e seco – sem interagir com outros produtos, não deixa efeito craquelado na base.

Hidratação

rosto

A consistência de gel aquoso é a atração principal do UV Aqua Rich Watery Essence Cool (76,99 reais), da Bioré. Com sensação refrescante e sem pesar em qualquer tipo de pele, contém ainda ácido hialurônico e extrato de geléia real, para hidratar e melhorar a textura. A tecnologia UV Micro Defense promete cobertura de áreas irregulares.

Na rotina

rosto

A fórmula com zinco do Fotoactive Pure Zinc (178 reais), Mezzo Dermocosméticos, melhora a ação antiviral e promete a reconstrução da barreira da pele, o controle de processos inflamatórios e a diminuição da produção de radicais livres – uau! A proteção física ainda facilitaria o processo químico de produção da vitamina D.

12h de brilho

rosto

A promessa de reduzir em 86% a oleosidade da pele com 26 dias de uso consecutivo é o que mais chama a atenção na fórmula do Neostrata Minesol Oil Control FPS 70 com Cor (94,90 reais). Ainda garante controle do brilho por 12 horas, proteção contra luz visível e poluição, e tem neoglucosamina, substância que deixa a pele maislisa e uniforme.

Renovação

rosto

O Protetor Solar Facial com Cor Vichy Capital Soleil Uv-Glow FPS 60 (89,90 reais) tem uma tecnologia que dá efeito luminoso, sem deixar a aparência oleosa. Apesar de existirem apenas duas cores do produto, a marca garante que ele se adapta a qualquer tom de pele. Entre

os ingredientes, há cafeína, para inibir o aspecto cansado da pele.

Xô, danos!

rosto

Para peles normais a secas, o Sun Fresh Derm Care (59,90), Neutrogena, tem FPS 70 e está disponível nas versões com e sem cor. Cheio de ativos, combina niacinamida, que tem efeito clareador e combate a acne, Feverfew, antioxidante para proteger de agressões externas, como poluição, e vitamina C, essencial para a produção de colágeno.