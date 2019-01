Cuidados para ter com a pele no verão

Sol, calor, mar e piscina: só de ouvir essa combinação sua pele já deu uma estremecida. É que cada um desses itens carrega uma característica capaz de danificá-la: queimaduras, desidratação, sal e cloro, respectivamente.

Mas isso não quer dizer que você não pode aproveitar o verão como ele deve ser aproveitado, basta tomar alguns cuidados com a pele no verão.

MUITO protetor solar

Nunca é demais repetir: use muito protetor solar durante o verão. Passe antes de sair de casa, ainda sem roupa, e reaplique toda vez que suar de mais ou entrar na água. Use FPS 15 ou mais elevados e lembre-se de aplicar boas quantidades: uma colher de chá para rosto, pescoço e orelhas e três colheres de sopa para o resto do corpo.

Chapéus e roupas

Protetor solar é muito importante, mas ele não salva sua pele sozinho. Aposte em chapéus e roupas para se proteger do sol, principalmente nos horários de pico.

Horário de aproveitar o sol

O melhor para a sua pele é que você evite se expor ao sol entre as 11h e 17h. Durante esse horário os raios solares estão mais intensos e as chances de queimadura são maiores.

Depilação?

Evite se depilar no mesmo dia em que for pegar sol. Isso porque a retirada dos pelos pode deixar algumas marquinhas e a luz solar as pigmentará, deixando a pele manchada.

Hidratação da pele

Após um dia na praia, lembre-se de devolver à pele um pouquinho da hidratação que ela perdeu durante as horas sob o sol. Use cremes e loções hidratantes para evitar ressecamento, rachaduras e aquele efeito descascado.

Beba muita água

Hidratar por dentro também é fundamental e deve ser feito o dia todo não apenas para salvar sua pele, mas também para evitar desidratação e mal-estar. Leve com você algumas garrafinhas ou certifique-se de que haverá um lugar para consumir água potável. Beba cerca de 2 litros por dia.

A importância de usar protetor solar diariamente