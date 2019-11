Inspire-se em corte chanel moderno feito por Rodrigo Cintra

A decisão de terminar um casamento sempre é difícil, por mais desgastada que esteja a relação. Piora se o tempo juntos ultrapassa duas décadas e o casal tem dois filhos. A professora Inês Cestaro, 49 anos, passou meses num grande debate interno com esse dilema. “Sentia que as coisas não funcionavam mais. Andava triste, as pessoas comentavam que eu estava irritadiça. Hoje vejo que era por infelicidade”, conta. Quando tomou coragem, teve pouco apoio, mas seguiu firme. “A gente não pode desistir de viver coisas boas”, argumenta.

Meses após o término, estava em uma festa com alguns amigos quando um homem despertou seu interesse. Trocaram olhares, depois o número dos telefones. A conversa evoluiu e já completaram um ano de namoro. Ele é de Jundiaí (SP) e ela mora em São Paulo, mas a distância vira algo positivo, pois eles organizam escapadas românticas nos fins de semana. “Sinto um frio na barriga, que nem adolescente, mas desta vez é muito melhor por causa da maturidade”, comemora.

A transformação, com o cabeleireiro Rodrigo Cintra, foi a oportunidade de finalmente mostrar a mudança pessoal já consolidada. “O que estou vivendo tem sabor de recomeço. Essa é a palavra que define tudo. Só faltava este visual novo para completar”, afirma Inês.

Veja como ficaram as mudanças no cabelo, look e maquiagem de Inês:

Inês antes da transformação

Mais luz, por favor

O cabelo de Inês tinha comprimento médio, mas estava com aspecto pesado. “Com o corte bob assimétrico, que tem a frente alongada e é mais curto na nuca, os fios ganharam leveza e movimento”, explica Rodrigo Cintra. A professora também quis mechas mais claras, mas pediu que o tom original fosse mantido na raiz – recurso que prolonga a manutenção da cor e facilita o cuidado no dia a dia. Respeitando esses critérios, Rodrigo fez luzes em tom caramelo com destaques dourados.

Toque vibrante

Para adicionar mais cor ao rosto de Inês, a maquiadora Michelle Aprigio elegeu tons avermelhados. Nos olhos, passou sombra vinho bem esfumada para deixar o efeito mais leve. Depois, com caneta delineadora preta traçou o formato gatinho, arrematando com muitas camadas de máscara para cílios e iluminador no ponto interno. As maçãs do rosto ganharam destaque com blush coral em direção às têmporas. Michelle completou o ar glamouroso com iluminador dourado em pó aplicado com um pincel de cerdas macias. A boca recebeu batom cremoso em tom rosado, bem próximo à cor real dos lábios de Inês.

1- Máscara para cílios Go Big or Go Home, Kat Von D, R$ 135*

2- Batom CC Hidratante, Natura Una, R$ 46,90*

Confira o resultado final:

*Preços consultados em outubro/2019. Sujeitos à alteração

Styling Leo Napolitano | Inês usa vestido, Coven; brincos, Avergara.