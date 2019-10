Produtos incríveis para conter os danos da poluição na pele

Elas pairam no ar e, na maior parte do tempo, não podem ser vistas nem sentidas. As partículas de sujeira, resultado da poluição gerada pela queima de combustíveis, da fumaça de cigarro e até dos aerossóis, se depositam na pele sem que você perceba e dão origem a um processo chamado de estresse oxidativo. “A curto prazo, leva à desidratação e enfraquece a barreira de proteção natural”, relata a dermatologista Natasha Crepaldi, de Cuiabá. Isso significa que o viço, a umectação natural e o aspecto de saúde vão embora logo de cara. “A longo prazo, atrapalha a multiplicação das células e ativa as enzimas que degeneram o colágeno, substância responsável pela elasticidade e pelo preenchimento”, explica.

De olho no inevitável contato com tantos componentes prejudiciais, a indústria da beleza tratou de pesquisar e desenvolver ferramentas de auxílio aos mecanismos de proteção. Chegam ao mercado variados produtos para toda a rotina de cuidados com a pele que prometem efeito antipoluição – de cremes nutritivos a séruns, passando por máscaras detox, protetores solares e até maquiagem, como nos BB e CC creams. “Os ativos antioxidantes são comuns a todos eles, caso das vitaminas C e E, do resveratrol, da melatonina e do ácido ferúlico”, afirma Natasha.

Qualquer que seja o produto escolhido, deve ser aplicado sobre a pele bem limpa. E nada de dormir sem tirar a maquiagem e lavar o rosto. “É essencial remover a sujeira acumulada durante o dia. Assim, ela não danificará a pele enquanto você dorme. Para isso, o ideal é optar por um sabonete específico suave, que irá ajudar na reconstrução da barreira de proteção”, indica o dermatologista Jardis Volpe, de São Paulo.

Time completo

1- U.SK Anti-Aging Defense Booster, R$ 359 Em creme, tem ação anti–inflamatória e estimula a produção de colágeno*

2- Máscara Facial Detox com Argila Branca, Renew, Avon, R$ 46,90. Remove as impurezas da pele em 15 minutos*

3- Sérum Normaderm Phytosolution, Vichy, R$ 169,90. Indicado para peles oleosas e acneicas, hidrata e protege sem pesar*

4- CC Cream Antipoluição 10 em 1, Vult, R$ 39,90. Cobertura leve com fator de proteção solar 30, contra raios UVA e UVB*

5- Sérum C e Ferulic, SkinCeuticals, R$ 400. Com vitamina C, melhora a elasticidade da pele*

