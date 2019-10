Conheça os tratamentos ideais para atrasar o envelhecimento dos cabelos

Os radicais livres não provocam apenas o envelhecimento da pele. O cabelo também está sujeito a danos. O processo oxidativo atinge o bulbo – estrutura que produz as células responsáveis pelo crescimento dos fios –, enfraquecendo-o. “Impacta também a fabricação de melanina, proteína que dá cor, o que explica o aumento de brancos”, afirma a dermatologista Carla Bortoloto, de São Paulo.

Mas os médicos alertam que hábitos como má alimentação, falta de exercícios e o fumo, além da radiação solar, podem interferir significativamente, causando o envelhecimento precoce do cabelo. “O melhor, como sempre, é prevenir. Sugiro cuidar primeiro da limpeza do couro cabeludo, evitando o acúmulo de resíduos”, diz o dermatologista Alberto Cordeiro, de São Paulo.

Mesmo que você não tenha apresentado nenhum sinal, não pense que é cedo para dar início aos cuidados. As orientações abaixo vão ajudá-la a escolher o tratamento mais adequado para garantir a saúde de seus fios.

Atenção às mensagens

O primeiro sinal de envelhecimento do couro cabeludo é o ressecamento. A produção reduzida de oleosidade natural leva à quebra e à queda dos fios. Também deixa o cabelo opaco, cada vez mais frágil e fino, diminuindo o volume.

“Consulte um médico para verificar as causas. A origem do problema pode ser hormonal, por exemplo, e caberá ao especialista indicar o tratamento adequado”, explica o dermatologista Alberto.

Para ter em casa

Os xampus, condicionadores, tônicos e as máscaras anti-aging atenuam os efeitos do envelhecimento precoce. As fórmulas geralmente contêm vitaminas, minerais e proteínas, que hidratam e fortalecem os fios.

Também ajudam na proteção contra as agressões do dia a dia, como a exposição ao sol, ao calor do secador e à poluição. Quando for aplicar os produtos (com exceção dos condicionadores), massageie o couro cabeludo com a ponta dos dedos, fazendo movimentos circulares, para reativar a circulação sanguínea e otimizar os resultados.

E as pílulas?

A suplementação oral pode ser uma aliada quando utilizada em parceria com os cosméticos. “O melhor é recorrer a fórmulas manipuladas específicas para cada caso”, explica Carla.

Os ativos mais indicados são o ômega 3, que protege a raiz; a biotina, vitamina do complexo B que ajuda na diminuição da queda; e a cistina, aminoácido que promove o crescimento. As unhas também ficam mais fortes, outro ponto positivo.

Conheça os aliados

Tônico Anti-Aging Capellux, Cosmedical, R$ 160* Condicionador Densiage, Ducray, R$ 89,90* Máscara de Tratamento Anti-Aging Renewal, Senscience, R$ 268,54* Shampoo Anti-Idade Caviar e Pérolas, Lacan, R$ 36,90*

*Preços consultados em setembro de 2019