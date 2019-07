Tutorial: como fazer contorno no rosto e deixar o make profissional

Muitas mulheres acabam não aplicando certas técnicas de maquiagem em sua rotina de beleza por acharem extremamente elaboradas e difíceis de fazer. Mas existem alguns truques essenciais que fazem toda diferença!

A equipe de CLAUDIA conversou com o maquiador das famosas Anderson Bueno para aprender os truques para arrasar no make. Confira 6 dicas incríveis para criar um contorno suave e deixar sua maquiagem com jeito profissional:

1) Preparo da pele

Com a pele limpa e hidratada, aplique a base clare nas áreas em que você deseja iluminar. Isso vai ressaltar a área escolhida.

2) Pele uniforme

Com uma base do mesmo tom da sua pele, aplique-a em todo o rosto. Utilize esponjas ou pincéis para ajudar na hora da aplicação.

3) Marcação do rosto

Com uma base dois tons acima da sua pele, mais escura ou estilo bronze, marque as têmporas, abaixo da maçã do rosto, o contorno do nariz e o maxilar.

4) Esfume bem

Use um pincel de fibra dupla para te ajudar nesta etapa. Você vai precisar esfumar bem, para criar um degradê entre as cores. Assim seu rosto não ficará marcado.

5) Aplique um pó

A melhor opção na hora de usar o pó compacto é escolher um que seja translúcido. Aplique ele em toda a pela para dar fixação e um acabamento acetinado.

6) Passos finais

Aplique uma sombra de tom bege escuro ou marrom para dar profundidade aos olhos, um batom cor de boca e um blush acompanhando a mesma cor. Pronto! 🙂

