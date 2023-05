Gray blending: Técnica de luzes para transição ao grisalho

Transições capilares não são fáceis, é preciso paciência e muito cuidado. Quando falamos de cabelos grisalhos, é necessário lidar ainda com padrões preestabelecidos pela sociedade. Aceitar os fios naturais, no entanto, é uma vertente forte, e os cabelos brancos têm ganhado mais destaque na mídia e entre as famosas (Sarah Jessica Parker que o diga). E para quem pretende adotar os brancos ao natural, mas está com dificuldades em lidar com a transição ou simplesmente se cansou de pintá-los com frequência, já existe uma técnica específica que pode ajudar: o gray blending.

O hair stylist, especialista em cor e referência em cabelos brancos, Luigi Moretto conta que esse método surgiu durante a pandemia de Covid-19. “As mulheres começaram a me procurar cada vez mais, pois gostariam de deixar os cabelos brancos, mas tinham um problema nesse meio do caminho que é esse tempo de esperar o fio crescer”, explica ele. O grande dilema era que as clientes estavam gostando da raiz grisalha, mas o incômodo vinha com o resto do cabelo, criando um visual disforme. “A técnica grey blending vem pra dar esse apoio e para facilitar a vida.”

Como funciona a técnica gray blending?

Esse método ameniza o efeito de raiz marcada entre o grisalho e os fios naturais. “A ideia é não precisar retocar a raiz sempre, esse tipo de luzes permite que isso seja feito uma vez e é possível manter a manutenção em casa”, diz o profissional.

“A manutenção deste processo acontece quando a cliente sente necessidade de matizar as mechas e deixá-las mais platinadas. Do contrário, não há necessidade de fazer manutenção no salão. Esse é um procedimento sem retoque”, explica. As cores escolhidas dependerão do fundo natural do cabelo, e todo o processo é bastante personalizado.

Confira abaixo um vídeo do resultado:

Quanto tempo demora para fazer o gray blending?

Assim como outros tipos de luzes, essa é uma técnica demorada e que exige cuidado, pois é bem detalhista e exige um teste de mecha. É preciso entender se o fio vai aguentar o procedimento. “É necessário fazer o fundo do cabelo e, depois, as mechas, que precisam ser bem fininhas e bem claras para conseguir matizar os fios e deixá-los no tom acinzentado”, explica Luigi Moretto.

“Eu sinto que as mulheres estão abraçando os fios grisalhos. Eu tenho me tornado cada vez mais referência com essa técnica. No entanto, vejo também que algumas desistem no meio do caminho porque não conhecem esse método, por isso que muitas me procuram para ajudá-las a passar por esse processo mais rápido”, completa.

Quais são os cuidados após as luzes?

Como todo cabelo que passa por química, é preciso de atenção e cuidado. O profissional recomenda usar produtos específicos para fios pintados, quimicamente tratados e que previnam o amarelamento, para evitar que a cor desbote. Siga um cronograma capilar, use protetor térmico e evite fontes de calor.