Herringbone Highlights: As luzes grisalhas das famosas

O fio grisalho faz parte de um processo natural da vida. Só que para as mulheres essa fase vem carregada de estigmas de uma sociedade patriarcal que cultua uma beleza feminina ligada à juventude. A desconstrução disso é uma grande jornada, que vem dando frutos. Tanto que os cabelos brancos têm aparecido mais. Deixar a tintura de lado, ou ao menos reduzir, pode ser libertador e muito mais prático – e é aí que entram as luzes que são tendência entre as famosas, as Herringbone Highlights.

Sarah Jessica Parker é uma das famosas que têm assumido as mudanças do envelhecimento da melhor forma possível, tanto em relação à pele quanto ao cabelo. A atriz, que é um ícone da moda, usa a Herringbone Highlights (luzes espinha de peixe, em tradução livre). Para chegar nesse visual, é preciso encontrar um profissional que consiga encontrar o equilíbrio ideal de tons frios e quentes de acordo com a cor do seu cabelo.

Jennifer Aniston, outra referência no mundo dos cabelos, também é adepta do visual. Olhando seus fios dá para entender porque esse tipo de luzes se chamam espinha de peixe. É um trabalho minucioso, não só para trazer o balanço do loiro com o grisalho, mas também porque são luzes bem finas. O efeito do cabelo é incrível, e fica até difícil de identificar os tons. Gwyneth Paltrow é outra atriz que tem usado essa técnica.

Mais inspirações de Herringbone Highlights

Luzes grisalhas em fios escuros

As três artistas citadas são loiras, mas a Herringbone Highlights também funciona nos fios mais escuros. Assumindo os brancos com um fundo escuro, o efeito fica diferente dos fios claros, mas as luzes deixam os tons mesclados, criando um resultado natural e bonito.

Cada pessoa tem um cabelo diferente, os castanhos ou ruivos exigem uma outra técnica, que pode ser mais minimalista ou carregada.

Destacando as ondas e cachos do cabelo

Ondas e cachos ficam ainda mais valorizados quando os fios são destacados por mais de um tom.

Um mix de luzes

Essa é uma mistura das luzes platinadas acinzentadas com a Herringbone Highlights. Sem dúvidas, um visual estiloso e com muito movimento. A parte da frente, ainda que longa, emoldura o rosto por estar em um tom bem mais claro.