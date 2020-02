Esmalte adesivo para as unhas

Lady Gaga usa adesivo em forma de gravata nas unhas

Foto: Divulgação

Os esmaltes adesivos são os objetos de desejo de quem adora unhas pintadas, mas não tem tempo para passar horas na manicure ou habilidade para fazer a mão em casa. A novidade faz sucesso há mais de um ano no exterior e pode ser vista nas mãos de famosas como Lady Gaga.

Além da praticidade de colorir as unhas sem precisar esperar o esmalte secar, os adesivos coloridos têm estampas variadas que nem a mais habilidosa das manicures conseguiria fazer. Além de serem aplicados em casa, os esmaltes adesivos nacionais duram até uma semana e são vendidos em cartelas com diferentes formatos de unha. Já os de marca internacional chegam a durar até 15 dias, intactas.

Confira as estampas vendidas no Brasil e o passo a passo para aplicar o adesivo em casa. E mais: saiba como comprar as marcas estrangeiras pela internet sem dificuldades!

Passo a passo

Foto: Gabriela Gonçalves

1. Retire os resíduos de esmalte ou cremes das unhas. empurre ou tire as cutículas. escolha o adesivo ideal para o formato de cada unha. Retire o adesivo da cartela com um palito.

2. Posicione o adesivo sobre a unha, perto da base. Pressione o adesivo do centro até o final do comprimento da unha. Em seguida, pressione do centro para as laterais. Tome cuidado para não fazer dobras ou formar bolhas de ar. Dica: se formar bolhas, tente descolar e colocar o adesivo de novo (há o risco de perder a cola no processo).

3. Caso o adesivo fique grande nas laterais da unha, acerte o tamanho dele com um alicate (depois de colado mesmo). Em seguida, corte o adesivo bem rente ao dedo e depois empurre os cantos para baixo com um palito, para que ele fique sob as cutículas. Assim, os possíveis defeitos do adesivo na unha ficarão disfarçados.

4. Dobre para baixo o excesso do comprimento do adesivo na ponta da unha. É simples: você pode fazer isso com as próprias mãos. Depois, retire o que sobrou com uma lixa simples, a 90o do dedo. Dê o acabamento final na decoração com a própria lixa, na ponta do dedo. Isso eliminará as rebarbas de cada dedo.

5. Uma dica importante: para fazer seu esmalte adesivo durar mais, basta passar uma camada de base finalizadora de secagem rápida. Pronto!

Sugestão de produtos

Foto: Divulgação

1. Tenshi Eliana Super Pérola PasseNati, R$ 13,99*

2. IDry Nail Apliques Incoco (Compre pelo E-bay), R$ 20,25**

3. Salon Effects Sally Hansen (Compre pelo E-bay), R$ 24,75**

*preços pesquisados em março/2011

** Valores calculados com base na cotação do dólar a R$ 1,66.