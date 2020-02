DKNY lança perfume milionário para leilão

Perfume Delicious, da DKNY

Foto: Divulgação



A grife de luxo DKNY anuncia em agosto de 2011 o lançamento do que já é considerado pelo mercado o perfume mais caro do mundo. Trata-se da Delicious, fragrância da marca que virá em uma embalagem preciosa, criada em parceria com a empresa Martin Katz.

O frasco arredondado – que lembra o tradicional Golden Delicious, da mesma fabricante – é feito com ouro 14 quilates e possui 3 mil pedras preciosas, que formam o desenho dos prédios da cidade de Nova York. A coleção de pedrarias inclui 2,7 mil diamantes e 183 safiras amarelas, entre outras.

O perfume não será produzido em grande escala. O único exemplar será leiloado ainda em 2011, e o dinheiro arrecadado será doado para a ação social Action Against Hunger, iniciativa global de combate à fome.

Veja mais:

Perfumes novos chegam ao mercado