Dicas rápidas para cuidar bem dos cabelos antes, durante e após o treino

A atividade física faz parte da nossa rotina diária e faz bem para o corpo e a mente. Mas o que muita gente esquece é que o suor produzido durante o treino pode prejudicar a saúde dos nossos cabelos – tornando alguns cuidados indispensáveis para que eles também permaneçam tão saudáveis quanto os nossos músculos!

“Isso por que o suor é composto por sal, que, em contato com os cabelos, favorece o ressecamento dos fios. Mas práticas simples podem ajudar a manter os fios fortes e saudáveis”, explica Cintia Guedes, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Abaixo, a médica compartilha 17 dicas para quem pratica esportes ao ar livre, nas academias ou na piscina:

1. Praticar exercícios com os cabelos soltos é uma tarefa quase impossível se você tem cabelos compridos, mas cuidado ao prendê-los. “Prefira elásticos revestidos de tecido e sem partes metálicas, que danificam menos os fios”, diz a médica.

2. Evite puxar muito os cabelos quando for prendê-los, deixando-os mais frouxos. “A tração do cabelo durante os treinos pode levar à alopecia de tração, que é a perda dos fios principalmente na região frontal e lateral da cabeça”, explica a Dra. Cintia.

3. Evite deixar seu cabelo preso por longos períodos.

4. Aplique um leave-in ou óleo nos cabelos, evitando a raiz. Esses produtos formam uma película ao redor dos fios, o que ajuda na manutenção da hidratação, segundo a médica.

5. Se você pratica esportes ao ar livre, use protetor solar próprio para os fios. “Não se esqueça também de utilizar bonés/chapéus e aplicar protetor solar no rosto e em todas as áreas expostas do corpo”, recomenda.

6. Molhe seus fios com água antes de entrar na piscina. As cutículas dos cabelos se abrem e ficam encharcadas de água, assim não sobra espaço para que nada entre nos fios. “Isso contribui para a manutenção da cor dos cabelos, principalmente para quem tem cabelos tingidos e loiros”, diz.

7. Passe um creme indicado pelo seu médico antes de colocar a touca para os esportes aquáticos.

8. Hidrate-se! “Consuma quantidades adequadas de água para ter um cabelo saudável”, diz.

9. Assim que o treino acabar, lave os seus cabelos para evitar o ressecamento causado pelo contato com o suor. Caso treine todos os dias, lave seus cabelos diariamente – isso não é um hábito prejudicial.

10. Não lave os cabelos com água muito quente.

11. Não durma com o cabelo molhado. Esse hábito favorece as descamações e as infecções fúngicas.

12. Não prenda os cabelos molhados. “Os cabelos quando molhados ficam mais elásticos e podem se quebrar com mais facilidade”, explica.

13. Não use condicionadores, máscaras e cremes na raiz do cabelo, porque os cabelos ficam oleosos. Utilize esses produtos somente no comprimento dos fios.

14. Hidrate seus cabelos! “Gosto de personalizar uma rotina de cuidados, alternando produtos para hidratação, reparação e restauração dos fios”, destaca.

15. Use xampus adequados. Usar o xampu de uma amiga pode ressecar ainda mais os fios.

16. Evite o uso excessivo de secador de cabelo e pranchas. “Se for utilizar, aplique um protetor térmico nos fios ainda molhados”, conta.

17. “E, por fim, atualmente contamos com um tratamento médico próprio para a reposição e manutenção das proteínas nos nossos fios, melhorando seu brilho e hidratação. Converse com um dermatologista”, finaliza a médica.