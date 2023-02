Maquiagem de Carnaval: dicas para aproveitar a folia com estilo

O Carnaval está logo aí e esse é o momento de soltar a criatividade tanto em fantasias, quanto no make! Para você acertar na hora de colar pedrinhas, glitter, fazer aquele delineado babado e até fazer o visual durar a festa toda, conversamos com a maquiadora Auxi Santana (@auxi.santana) que dá dicas espertas de como fazer a melhor maquiagem de Carnaval.

As tendências de maquiagem de Carnaval para 2023

Carnaval lembra cores vibrantes, reflexos brilhantes e até lantejoulas. Segundo a maquiadora, as tendências de 2023 são makes com cores neon, maquiagens com pedrinhas e muito glitter. “A maquiagem neon está super em alta esse ano para a folia. O glitter também é um componente indispensável para os foliões, sejam eles no rosto, no corpo ou no cabelo”, aponta.

Os lábios também podem protagonizar a maquiagem. Auxi sugere: “No batom, escolha o que mais combina com sua maquiagem. Uma dica é escolher um batom qualquer, passar a cola de glitter na boca e vá aplicando o glitter aos poucos para não ficar marcado”. Assim seus lábios vão brilhar e vai ser um batom único.

Como aplicar glitter e pedraria?

“A forma correta de colar glitter nos olhos é com cola própria para glitter”, explica a maquiadora. Você deve aplicar a cola onde deseja no rosto e, em seguida, aplicar o glitter – seja com os dedos ou utilizando um pincel. Dessa forma, a aplicação vai durar a festa toda.

Auxi sugere também: “Faça os olhos com cores vibrantes, sempre aplicando com um pincel com batidinhas. Depois do olho pronto você faz uma ‘massinha’ com a cola de glitter e o glitter de sua preferência, assim pode aplicar onde desejar.”

Continua após a publicidade

Depois que a maquiagem estiver finalizada e pronta, é o momento de colar as pedrarias. “Use cola de cílios transparente, nunca preta, pois pode manchar a maquiagem. Com a cola transparente de cílios você coloca primeiro a cola no rosto e depois vem com um aplicador colando as pedrarias uma a uma”, explica Auxi.

Dicas para a maquiagem de Carnaval durar mais

A maquiadora lembra que a preparação antes de começar o make é essencial para a durabilidade. “Para a maquiagem durar na folia, você faz toda preparação da pele com tônico, hidratante e primer, deixando a pele secar”.

Auxi dá um passo a passo: “Depois da pele preparada, misture seu corretivo com a base e faça uma camada mais densa na pele. Deixe-a secar. Use o contorno, o blush e o iluminador antes de aplicar o pó. Depois você sela toda a pele com um pó solto usando uma bucha própria. Tire o excesso com um pincel gordinho e aplique por cima uma bruma fixante. Com a pele quase seca reaplique o iluminador, isso vai fazer com que dure mais”.

O fixador de maquiagem é a dica final da especialista, é ele que vai manter o make intacto durante a folia.