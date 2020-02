Dicas de beleza para parecer mais jovem

Os cuidados de Luiza Brunet

“Tem que saber envelhecer. Já descobri o que cai bem para a minha idade e tiro proveito disso”, diz Luiza Brunet

1. “A pele bronzeada deixa a mulher bonita, mas envelhece, causa manchas, rugas… Por isso, uso FPS 60 no rosto e no colo e 15 no corpo. Para intensificar o tom, uso maquiagem bronzeadora.”

2. Para evitar a retenção de líquidos, em vez de sal, Luiza tempera as carnes com ervas como alecrim, manjericão e sálvia! “Elas dão sabor à comida e funcionam como antioxidantes, melhorando a pele e o cabelo.”

3. O cabelo de Luiza arrasou. “O comprimento na altura do ombro e as pontas assimétricas, bem repicadas na frente, deixam a Luiza mais moça”, diz o cabeleireiro Tiago Parente, responsável pelo corte chanel desconectado da empresária.

4. A ex-modelo acorda e deita cedo. Uma boa noite de sono faz bem à pele. Sem dúvida!

5. Antes de sair para uma festa, Luiza se alimenta. “Se chegar morrendo de fome no evento, acabo beliscando demais”, conta.

Rosto

Use cremes antissinais com antioxidantes, vitaminas e agente firmadores

6. Evite tônicos agressivos e use cremes antissinais, que contêm antioxidantes, vitaminas, agentes firmadores e clareadores. Aplique no rosto e também no pescoço, colo e mãos, que denunciam a idade.

7. Tratamentos de esfoliação reduzem discretamente as rugas e linhas de expressão. Aplique o produto com a pele úmida – dois minutos de movimentos circulares bastam para eliminar as células mortas.

8. Uma vez por semana, aplique uma máscara. No rosto molhado coloque mel e deixe 30 minutos. Enxágue com água morna e finalize com água gelada.

9. Dê adeus às papadas com a ginástica facial. Mantenha os lábios colados um no outro e dê o sorriso mais largo que conseguir, segurando-o por 3 segundos. Você deve sentir os músculos da metade inferior do rosto se contraindo. Repita o movimento 20 vezes por dia.

10. Rale pepino em dois pedaços de tecido limpo e forme trouxinhas, pressionando-as sobre os olhos. As enzimas do pepino suavizam o inchaço e as linhas de expressão.

11. Para clarear os dentes, amasse um punhado de morangos e aplique com a escova de dentes, como se fosse uma pasta comum. E escove os dentes normalmente depois.

Cabelo

Evite xampus que contenham álcool

12. Verifique a fórmula dos xampus e cremes antes de comprar. Os que contêm álcool agravam o ressecamento dos fios, deixando-os opacos e sem vida.

13. Para fortalecer o cabelo, enxágue-o com uma infusão de alecrim, ao final da lavagem.

14. Para encorpar o cabelo, escolha cortes repicados ou em camadas. E nunca aposte no fio reto, que cansa.

15. Use franja comprida, repartida na lateral e abaixo do queixo. Ela esconde as rugas da testa e a papada.

16. Invista nos cortes que proporcionam movimento e balanço aos fios. Eles suavizam as linhas do rosto.

17. Coque e rabo de cavalo acentuam bochechas caídas e envelhecem.

18. Os fios brancos tomaram conta da sua cabeça? Tinta neles! Mas evite a cor exata que seu cabelo costumava ter. Um tom mais claro cairá bem melhor.

19. Clareie um pouco os fios. Cabelos escuros deixam o rosto pálido e destacam rugas e olheiras.

20. Mude a cor aos poucos. Comece com luzes ou mechas. Fios loiríssimos não ficam bem em quem passou dos 35.

21. Uma alternativa é adotar um tom de ruivo suave ou castanho acobreado, que dão cor e iluminam o rosto.

Maquiagem

Prefira batons mais claros e brilhantes

22. Evite excesso de creme e pó na pele, pois o produto se acumula nos sulcos e rugas. Aplique só um pouquinho e vá acrescentando conforme for necessário.

23. Aplique iluminador no canto interno dos olhos, abaixo das sobrancelhas e acima das maçãs do rosto. O truque define os traços e dá brilho à pele.

24. Na hora da compra, teste a base no pescoço e junto à raiz do cabelo, e escolha a que desaparecer na sua pele.

25. Aplique uma base de textura leve com tapinhas. Para ficar mais natural, dilua um pouco da base no creme hidratante.

26. Invista no blush para um toque jovial e saudável.

27. Evite sombras cremosas e brilhantes, que ficam nos sulcos da pele e atraem a atenção para pés de galinha. E lembre-se: a sombra esfumaçada disfarça rugas melhor que o delineador.

28. Sobrancelhas finas envelhecem, deixe-as mais grossas. Para estimular o crescimento, escove com escova de dentes macia. Para deixá-las cheias, use sombra.

29. Evite batons muito escuros. O contraste entre o tom da pele e o da boca provoca um efeito artificial e envelhece a fisionomia. Prefira cores claras e brilhantes.