Existe diferença entre os tipos de escova e pente? Existe!

O que você usa para desembaraçar os cabelos: pente ou escova? E as cerdas/dentes, são largas ou juntinhas? Certamente, você está se perguntando se existe diferença entre eles e a resposta é uma só: sim! Existem diversos tipos de ferramentas para pentear e modelar os cabelos, e apesar de todas cumprirem a função de desatar os nós, nem sempre elas deixam os fios com um aspecto legal. Talvez seja por isso que o seu cabelo vive com frizz, falta de brilho e até esteja quebrando bastante. Então, se você não quer errar mais e reverter essa situação, confira as dicas a seguir.

Escova e pente para cabelo cacheado

Devem optar por pentes e escovas de dentes largos. Atualmente, existem diversas versões no mercado que facilitam o desembaraçamento das madeixas e as deixam super definidas, como as da atriz Juliana Paes. Um desses modelos, que eu acho interessante investir, é a escova polvo, pois o modelo possui as fileiras de cerdas bem espaçadas, o que facilita o desembaraçar os fios, bem como a definição das curvas.

Escova e pente para cabelo liso

O ideal é apostar em escovas e pentes com cerdas menos espaçadas e firmes, pois esse tipo de textura tende a embaraçar bastante – e as versões com dentes/cerdas mais largas não desatam todos os nós.

Escova e pente para cabelo o ndulado

Podem se beneficiar tanto de escovas raquetes e pentes com cerdas mistas, pois essas desembaraçam, sem criar frizz. O ideal para quem tem cabelo ondulado, crespo ou cacheado é evitar pentear os fios secos, pois assim eles podem perder a definição. Nesse sentido, se for necessário penteá-los secos, use um pente com dentes bem largos ou os dedos das mãos.

Escova e pente para cabelo c respo

Continua após a publicidade

A mesma regra dos cacheados valem para os crespos, porém, se você quer soltar as molinhas dos fios, deixando-os mais volumosos, como os da atriz Taís Araújo, recomendo que você use um pente garfo na raiz e um pente largo no comprimento.

Pentear seco ou molhado?

Esse é um ponto muito importante, pois ele faz total diferença no efeito que se criará nas madeixas. Sejam elas lisas ou crespas. Neste último caso, ou seja, se você quiser os cachos mais fechadinhos e definidos, o ideal é penteá-los enquanto ainda estão molhados e depois deixá-los secar sem ficar mexendo. Agora, se você quer mais volume e menos definição, basta usar o pente garfo na raiz e no comprimento, no sentido contrário ao crescimento dos fios (para cima). Mas vale lembrar que é necessário ter cuidado para não acabar arrebentando os fios durante este processo.

Vale sempre usar essa técnica: comece penteando as pontas, depois vá do meio para as pontas, e só então deslize o acessório da raiz até as pontas.

O que usar nos fios?

Antes de pentear é imprescindível fazer o uso de produtos como o CC Cream ou com função ativadora de cachos – pode ser em forma de creme ou geleia. O importante é que as fórmulas sejam ricas em ativos, como, por exemplo, óleos e elastina, pois esses ingredientes, além de deixarem os fios mais nutridos, vão ajudar a melhorar a maleabilidade e a sua definição. Finalize com spray de brilho e gotinhas de óleo para reparar as pontinhas.

Nesse vídeo, conto quais são as principais causas do frizz nos cabelos:

