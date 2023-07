7 penteados estruturados para crespas e cacheadas

Para eventos que exigem uma produção um pouco mais elaborada, a escolha do penteado é um dos momentos importantes para completar o look. É nessa hora que muitas crespas e cacheadas recorrem à escova ou ao babyliss para mudar completamente o aspecto do cabelo. Pensando nos danos causados pelos aparelhos que geram calor como secador e chapinha, selecionamos 7 penteados estruturados para você arrasar na hora de fazer a sua própria produção, deixando estas ferramentas de lado. Confira as inspirações que vão te deixar ainda mais bonita:

Rabo de Cavalo para cabelos crespos e cacheados

Para este penteado, a atenção será voltada para a parte frontal do cabelo, onde você pode incluir detalhes de acordo com sua imaginação e preferência. Vale usar de tudo: tranças, torcidinhos ou alinhar todos os fios para trás, formando um rabo de cavalo.

Prenda o rabo de maneira firme usando um bom elástico ou um lenço para cabelo. Para alinhar os fios, tanto das tranças quanto da frente do seu cabelo, você pode usar um gel, mousse ou spray fixador. Finalize os cachos no rabo utilizando um óleo ou leave-in.

Você também pode utilizar uma extensão para dar ainda mais volume para o seu penteado.

Trança ou Torcido Lateral

Nesta opção super elegante a ideia é ter duas tranças presas na parte lateral da cabeça. Portanto, começamos repartindo o cabelo ao meio até o topo da cabeça, fazendo uma trança embutida nos dos dois lados, mantendo todos os fios alinhados.

Caso você não consiga trançar os fios, uma alternativa é fazer uma torção no sentido oposto ao seu rosto, prendendo-os com bastante grampo. Finalize com gel.

Moicano unilateral com adereços

Com toda certeza esse é um dos penteados mais simples de se fazer e você vai precisar de bastante gel, uma escova ou pente para alinhar os fios e algum adereço para prender em uma das laterais da cabeça, como por exemplo uma presilha, grampos ou um arranjo.

Defina o cabelo com um umidificador ou finalizador de cachos e aplique o gel em uma das laterais desejadas. Alinhe os fios com uma escova e prenda todo o volume do cabelo com grampos ou presilhas. Utilizar um pente garfo para dar ainda mais volume ao cabelo, moldando para o lado oposto do moicano.

Coque Puff

Um dos penteados mais clássicos e atemporais também é uma ótima opção para um look moderno e elegante. Nesta opção, daremos ênfase para o coque que será estruturado com os próprios cachos, formando um puff.

Continua após a publicidade

Você irá precisar de uma escova, gel ou mousse fixador e um elástico para prender o coque. Aplique o gel ou o mousse, alinhando todos os fios para cima e, utilizando um elástico, dê uma ou duas voltas formando um coque e o prendendo com grampos para deixar tudo bem firme.

Você pode usar e abusar dos acessórios como pingentes, ou enfeitar a lateral do cabelo com argolas.

Coques frontais

Pensando em uma alternativa divertida e ousada, perfeita para usar em shows e festivais? Neste penteado você irá precisar dividir duas mechas na parte da frente do cabelo e fazer dois coques alinhados, um ao lado do outro, e prendê-los com elásticos.

Alinhar os fios da frente formando um baby hair é uma ótima dica para estilizar ainda mais o seu penteado.

Solto com adereços

Para aquelas que preferem penteados mais práticos, porém não abrem mão da produção, com os fios soltos e definidos existe a possibilidade de utilizar adereços que priorizam ainda mais a beleza natural.

Você pode incluir pingentes ou miçangas nos cachos mais grossos, espalhando vários por todo comprimento do cabelo. Quanto mais você praticar as diversas formas de penteado que seu cabelo pode oferecer, menos dependente de escovas e babyliss você estará. Seu cabelo pode ser o que você quiser! Inspire-se.