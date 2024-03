5 dicas para ajudar os cabelos a crescerem mais rápido

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Cortou e se arrependeu? Quer abandonar a franja? Faz o estilo “Rapunzel”? O crescimento capilar pode ser um processo demorado e desafiador, pois depende de muitos fatores. Por aqui, na Claudia, já falei sobre isso. Só que existem hábitos para investir que minimizam a quebra e as pontas duplas, ajudando os cabelos a crescerem mais rápido.

“Torcer a toalha”? Nem pensar

Apesar de divertido, quando você junta os fios, prende com a toalha e torce para tirar o excesso de água, acaba também estimulando a quebra. Quando eles estão molhados, ficam mais sensíveis.

E também nada de esfregar, principalmente na região do couro cabeludo: isso vai promover o frizz e pode acentuar a queda. Na hora de secar, troque sua toalha convencional por uma de microfibra, que é mais suave, e aperte delicadamente o tecido no cabelo.

Massagem no couro cabeludo

Ela pode aliviar o estresse, impactando positivamente no ciclo de crescimento capilar, uma vez que você está estimulando a circulação da região.

Ao aplicar o shampoo, use as pontas dos dedos para fazer movimentos circulares. Você pode incluir essa técnica em todas as lavagens.

Benefícios da seda

Tratar seus cabelos com delicadeza é essencial para estimular o crescimento. Durma em fronhas de seda para reduzir emaranhados, quebras e danos.

Vai prender? Faça o rabo de cavalo baixo

Evite penteados que exercem alta tensão nos cabelos, como os rabos de cavalo apertados. Opte por estilos mais maleáveis, como o rabo baixo, e utilize elásticos de seda, que não danificam os fios.

Reaprenda a pentear

Se você não quer a raiz do cabelo tão grudada, vale investir em escovas de cerdas naturais e secar os fios por baixo, para levantá-la. Outra dica é pentear na hora do condicionador, pois é mais fácil desfazer os nós. Se for pentear após o banho, aplique um leave-in.

Dica extra: higienize pentes e escovas. Remova todos os fios do acessório a lave com água e shampoo. Em seguida, seque completamente, de preferência com um secador de cabelo para evitar mofo, especialmente se for uma escova de madeira.

Gostou? No vídeo, abaixo, trago mais dicas para fazer os cabelos crescerem com saúde:

