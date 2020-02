Descubra o segredo de Guilhermina Guinle para ter a pele macia

Guilhermina Guinle diz ter descoberto o paraíso na francesa La Mer

Foto: Divulgação

Conhecida por seu “vício” em cremes hidratantes para o corpo, Guilhermina Guinle diz ter descoberto o paraíso na francesa La Mer, à base de sais especiais. Confira detalhes da marca usada pela estrela e veja as versões mais em conta que encontramos. Body Lotion: hidratante com algas marinhas. Da Le Mer, na Strawberrynet. R$ 358,50.

1. Lavanda e Algas: poderosa ação antiinflamatória. Da Orgânica, nas Americanas.com. R$ 17,90

2. Vital Skin: com vitaminas e minerais, retém até 140 vezes mais água na pele. Da Panthea. R$ 9,50

3. Flores do Himalaia e Lótus: rico em vitamina F, é absorvido rapidamente. Da Éh Cosméticos. R$ 15

4. Maracujá, Mel e Girassol: com extratos naturais que relaxam a pele. Da OX Cosméticos. R$ 24

5. Mineral Therapy: não oleoso, com aloe vera e camomila, repõe sais minerais. Da St. Ives. R$ 34

6. Pure & Powerfull: loção com extrato de algas vermelhas e vitamina E, regenera a pele. Da Sparkkli Home Spa. R$ 59

*Preços pesquisados em janeiro de 2011.