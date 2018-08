Quem nunca sofreu com a oleosidade na pele? Quando isso acontece, o rosto fica com o aspecto brilhante – além do aparecimento de acnes. Usar maquiagem vira um problema principalmente quando sua rotina é longa e toma o dia todo, pois até o pó compacto mais básico cria um aspecto oleoso.

Para ajudar você a evitar esse problema, CLAUDIA conversou com a dermatologista Valéria Marcondes, que dá dicas preciosas para driblar a oleosidade. Confira:

Lave o rosto com um sabonete para pele oleosa – principalmente antes de passar maquiagem

Os sabonetes anti-oleosidade são cruciais para manter o equilíbrio da pele, mas cuidado! Nada de exageros. “Usar exageradamente causa o efeito rebote. Isso acontece quando você tira a oleosidade demasiadamente da pele. As células entendem que o corpo não produziu gordura o suficiente e produz mais”, explica Valéria. Segundo ela, sabonetes líquidos são os mais indicados.

Mantenha a pele hidratada

Pele oleosa nem sempre significa que está hidratada! Aposte em hidratantes efeito matte. “Estes absorvem a oleosidade, deixando-a com um aspecto mais seco, e reduzem o tamanho dos poros. Quanto mais dilatados os poros estão, mais óleo a pele produz”, diz. O ideal é usar hidratante em gel ou oil free.

Use protetor solar!

Uma pele desprotegida em contato com os raios UVA gera oleosidade, acnes e manchas. “Os protetores solares também estão adaptados para absorver a oleosidade, temos vários em efeito matte, que mantêm o toque seco“, explica Valéria.

Uma dica bônus é usar um pó compacto para “selar” o protetor solar. Isso faz com que o efeito matte seja prolongado.

Todos esses cuidados devem ser tomados ANTES de passar a maquiagem, pois a make não garante a proteção que um filtro solar oferece. Afinal, uma pele saudável de quebra ainda mantém a durabilidade da maquiagem.

Mais lidas: Bruna Marquezine deu orientação para Letícia Almeida em caso sobre filha