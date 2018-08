Um caso sobre a paternidade de uma criança ganhou repercussão nacional na última semana. A atriz Letícia Almeida, 22 anos, que atuou em Meu Pedacinho de Chão e Dois Irmãos, revelou este mês que o pai de filha Maria Madalena é seu concunhado, o cantor Jonathan Couto.

O anúncio foi feito em seu perfil no Instagram após muita especulação dos fãs. Com isso, Letícia foi tão atacada na rede social, que decidiu sair. Ao jornal Extra, ela disse que a amiga Bruna Marquezine, 23 anos, teve papel importante nessa decisão. “A gente tem se falado, trocamos mensagens. A Bruna me ajuda muito, mesmo de longe”, disse.

“Ela me orientou a sair, a não ler o que postavam. E me disse ’amanhã tem outra história e ninguém mais vai se lembrar disso. Foca na sua filha’”, contou Leticia. “No começo, eu não me afetava pelas críticas. Podem dizer o que quiser, só não podiam atacar a minha filha e envolver pessoas que não têm nada com isso”, justifica ela.

Enquanto isso, Jonathan segue firme no Instagram, fazendo publicações como se nada tivesse acontecido. Na mais recente – uma selfie –, os comentários parecem estar censurados, já que foram apenas cinco. Já o anterior teve quase 500 comentários comentando sobre o caso. Nenhum com ofensas tão graves quanto as que Letícia recebeu. Em um claro reflexo do machismo em nossa sociedade em que a culpa toda é sempre da mulher.

Entenda o caso

Quando engravidou, Letícia namorava o também cantor Saulo Poncio, irmão de sua amiga Sarah Poncio, que é esposa de Jonathan. Saulo registrou a criança, mas pediu teste de paternidade, já que eles terminaram e voltaram algumas vezes. Com o resultado negativo, Pablo Morais, que namorou Letícia em um dos términos com Saulo, chegou a fazer o teste também, dando o mesmo resultado.

Foi então que ela confessou para a sogra, Simone Mattos, que havia tido relação sexual uma vez com o esposo da cunhada. Jonathan fez o teste de paternidade e o resultado foi positivo.

“O Saulo me pediu para ficar na casa dos pais dele à espera da sua volta. Eu conhecia todo mundo, sempre frequentei a casa deles, todos moram juntos. Dormi lá”, contou ao jornal Extra. “Fiquei na sala com amigos e com o Jonathan. Bebemos, e não lembro direito como aconteceu. Mas aconteceu. E, infelizmente, não posso apagar isso, desfazer”.