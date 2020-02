Dica de maquiagem: como usar corretivo

Maitê Proença e sua pele invejável,

em Passione

Foto: Divulgação Rede Globo

Já reparou que a pele das atrizes de TV parece de porcelana? É que, antes de gravar, elas passam por uma caprichada sessão de maquiagem.

Aí entram os corretivos verdes, amarelos, rosados, alaranjados. Aprenda a usar esse cosmético mágico com as dicas de Graça Torres, maquiadora de Tempos Modernos, Valéria Toth, de Escrito nas Estrelas e Carmem Bastos, de Passione!

Disfarce suas imperfeições

Acne

– Limpe bem o rosto.

– Passe o prime, produto que diminui os poros dilatados e deixa a pele aveludada.

– Aplique sobre as espinhas

um corretivo amarelado, que tem o poder de amenizar as manchas vermelhas. Para proporcionar uma boa cobertura, prefira texturas mais densas (versões em bastão são ótimas opções).

– Finalize com base cremosa, sem óleo, no tom da pele.

– Cubra com pó compacto.

Cicatrizes

– Aplique um corretivo rosado.

– Passe sobre ele uma base no tom da pele (texturas cremosas aderem melhor).

Manchas

– Use corretivo rosado ou alaranjado.

– Cubra com um corretivo cremoso no tom da pele.

– Finalize com pó compacto.

Olheiras

São indicados corretivo rosado para

peles claras e verde para peles morenas

Foto: Getty Images

Pele clara:

– Utilize um corretivo rosado, excelente para apagar olheiras azuladas.

– Por cima, aplique um corretivo cor da pele de textura fluida e flexível, para não marcar os vincos das pálpebras.

Pele morena:

– Troque o corretivo rosado pelo verde, ideal para olheiras arroxeadas.

– Finalize com o corretivo cor da pele descrito acima.

Sardas

– Para não deixar o look pesado e com cara de falso, use uma base líquida, bem fininha e discreta.

– Aplique sobre ela um pó bronzeador.

– Finalize com blush rosado ou bronze nas maçãs do rosto.

Tatuagem

– Passe um corretivo verde.

– Por cima, aplique um corretivo cor da pele.

Vasinhos

– Utilize um corretivo verde.

– Finalize com uma base da tonalidade da pele.

Sugestão de produtos

Opções para todas as peles e bolsos

Foto: Divulgação

1. Corretivo em bastão, Vult Cosmética, R$ 4,60*. Tel.: (11) 4736-8890

2. Corretivo líquido Extremo Conforto Candeia, Natura, R$ 26,80*. Tel.: 0800 115566

3. Corretivo cremoso, Extratos da Terra, R$ 27,20*. Tel.: (48) 3342-0087

4. Corretivo líquido, Akakia, R$ 23*. Tel.: (48) 3283-6000

5. Prime Magix Creme Disfarce para Poros, Avon, R$ 38*. Tel.: 0800 7082866

6. Corretivo líquido Making Of, Contém 1g, R$ 45*. Tel.: (11) 3660-0378

7. Corretivo líquido Aviva, Jequiti Cosméticos, R$ 24,40*. Tel.: 0800 7767575

8. Kit Paleta de corretivos cremosos, Catherine Hill, R$ 111*. Tel.: (11) 5070-1060

*preços pesquisados de Junho/2010