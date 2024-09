Como tirar o inchaço do rosto? Aprenda a rotina de desintoxicação perfeita

O que pode causar o famigerado inchaço no rosto? Bom, muitos fatores! Entre eles, está uma noite mal dormida, uma crise de choro, ter exagerado um pouquinho no consumo de alimentos com muito sal ao longo do dia, um happy hour com alguns drinques extras ou mesmo um dia estressante no trabalho. Essas são apenas algumas das situações que podem fazer com que seu rosto fique inchado.

E esse desconforto estético não afeta apenas a aparência, mas também pode refletir desequilíbrios na saúde como um todo.

A boa notícia, porém, é que fazer pequenas mudanças no seu estilo de vida e a adoção de uma rotina de desintoxicação podem ajudar a reduzir esse desconforto e proporcionar uma pele mais firme e um visual mais leve e revitalizado.

Para te ajudar nessa missão, conversamos com a dermatologista Paola Pomerantzeff e a médica Lilian Brasileiro, ambas membros da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e reunimos algumas dicas.

Lembrando que é muito importante prestar atenção aos sinais do corpo: caso seu rosto não desinche, ou volte a inchar com facilidade, procure um médico para pesquisar a causa. Algumas desordens com hipotireoidismo, por exemplo, podem levar a edema facial e deve ser tratadas.

Alimentação faz toda a diferença

A dieta influencia bastante no inchaço do rosto. O ideal durante o detox, segundo Paola, é evitar ao máximo ou até eliminar alimentos ultraprocessados, que são extremamente ricos em sódio. Vale também cortar a ingestão de bebidas alcoólicas e beber muita água. Sem moderação! A água estimula a eliminação de toxinas, de sódio e reduz a retenção de líquidos.

Continua após a publicidade

Além disso, reduza o consumo de sal e evite alimentos muito condimentados, que podem causar retenção e inchaço, especialmente na área das pálpebras.

Lilian explica ainda que alimentos como pepino, melancia, abacaxi e folhas verdes são excelentes para eliminar o excesso de líquidos.

Cuidado com medicamentos

Se for possível, considerando seu histórico de saúde, evite medicações que contenham corticóide. Segundo Paola, a substância favorece o inchaço do rosto e estimula a retenção de líquido em todo corpo.

Rotina de exercícios

Exercícios físicos, principalmente aeróbicos, como caminhada, natação ou ciclismo, são ótimos para estimular a circulação e promover a drenagem linfática.

De olho na skincare

Evite produtos de skincare que possam irritar sua pele, dando preferência a produtos calmantes e bem hidratantes.

Continua após a publicidade

“O uso de máscaras faciais com ingredientes, como argila e chá verde, pode ajudar a reduzir o inchaço facial, melhorando a circulação. Produtos de skincare com ativos drenantes, como centelha asiática e chá branco, também são recomendados para potencializar esse efeito”, explica Lilian.

Drenagem facial

Faça drenagem de uma a duas vezes semana. Pode ser com alguém especializado, ou você mesma durante a skincare, massageando o rosto suavemente, sempre do “meio para fora”.

Aplique movimentos suaves de dedilhamento em direção às cadeias ganglionares (como nas regiões pré-auricular e cervical), sempre evitando esticar a pele para não aumentar a flacidez. Dispositivos como Gua Sha, rolos de jade ou quartzo rosa também são ótimos para estimular o fluxo linfático e melhorar o resultado.

O gelo vai ser seu melhor amigo

Faça compressa gelada, mas com muito cuidado para não queimar a pele. “Uma dica é preparar chá de camomila e deixar na geladeira. Depois, faça compressas por 10 minutos, no máximo, com gaze embebida no chá”, sugere Paola.

Não negligencie seu sono

Ter boas noites de sono é essencial para cuidar da saúde e controlar o inchaço, segundo Lilian. Durante o sono, nosso corpo elimina toxinas e promove a regeneração celular.

Continua após a publicidade

Controle do Estresse

“Níveis elevados de cortisol, hormônio liberado em resposta ao estresse, podem contribuir para a retenção de líquidos”, diz Lilian. Práticas como meditação, yoga e exercícios de respiração são eficazes para controlá-lo.

Chás e máscaras faciais drenantes

Lilian também passou algumas dicas de chás e máscaras faciais drenantes. Confira abaixo:

Chás drenantes:

Chá de Alcaçuz Chinês: auxilia na eliminação de toxinas e na redução de inchaços. Prepare com uma colher de chá de alcaçuz em 250 ml de água fervente, deixe descansar por 10 minutos e coe.

Chá de gengibre: o gengibre é excelente, segundo a médica, para melhorar a circulação e tem propriedades anti-inflamatórias. Ferva algumas fatias de gengibre em 300 ml de água por 5-10 minutos, coe e adicione limão a gosto.

Chá Verde: rico em antioxidantes e com efeito diurético suave. Prepare com uma colher de chá de folhas de chá verde em 250 ml de água quente (não fervente) e deixe em infusão por 3-5 minutos.

Continua após a publicidade

Máscara facial drenante:

Ingredientes:

• 2 colheres de sopa de argila verde;

• 1 colher de sopa de chá verde (já preparado e frio);

• 1 colher de chá de mel.

Modo de preparo: misture todos os ingredientes até formar uma pasta homogênea. Aplique no rosto limpo e deixe agir por 15-20 minutos. Enxague com água morna. Além de reduzir o inchaço facial, a textura da sua pele também irá colher os resultados dessa máscara.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.