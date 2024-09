Skincare holístico: conheça a tendência que está bombando no mundo da beleza

Você já ouviu falar sobre skincare holístico? Conhecida por associar produtos dermocosméticos à aromaterapia, essa prática, certamente, veio para ficar no universo da beleza, prometendo não só melhorar a aparência e a textura da pele, mas também proporcionar momentos de relaxamento e conexão que vão além da aplicação de produtos e máscaras.

E para desvendar todos os detalhes que envolvem a técnica, convidamos a dermatologista Franceane Resende para revelar quais são os verdadeiros benefícios e cuidados necessários ao adotar uma rotina de skincare holística. Veja só quais são:

Aromaterapia + dermocosmético funciona mesmo?

Segundo a dermato, especialista e docente em pesquisas dermatológicas, alguns produtos dermocosméticos contam com ativos derivados de essência vegetal. Quando bem selecionados, essa combinação pode ser uma grande aliada contra inflamações e descamações na pele, como por exemplo, acne e cravos severos.

“Os óleos essenciais, dentro das suas propriedades, podem ajudar a acalmar a pele, equilibrar a produção de sebo e promover a regeneração celular de forma natural. O óleo de Tea Tree, mais conhecido como melaleuca, por exemplo, é amplamente utilizado devido às suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias na pele”, exemplifica.

E para além de tratar inflamações comuns, como espinhas, Franceane também comenta quais são as outras alternativas dentro da aromaterapia que podem ajudar a melhorar ainda mais a textura e o aspecto da pele.

“Para rosácea, indicamos muito os óleos com propriedades calmantes, como o óleo de lavanda e camomila, que podem ajudar a acalmar a inflamação e a vermelhidão por suas propriedades calmantes e anti-inflamatórias. Agora, para a pele seca, o ideal é buscar por opções que possuam propriedades mais hidratantes e regenerativas como, por exemplo, o óleo de rosa mosqueta e óleo de gerânio”, acrescenta.

E não para por aí. Os benefícios da aromaterapia, ainda segundo a especialista, podem ultrapassar a necessidade de ter um produto dermocosmético específico para cada tipo de situação, transformando o skincare com óleos essenciais em uma alternativa poderosa e versátil.

Como misturar óleos essenciais à outros dermocosméticos?

Para incluir os óleos essenciais aos produtos de skincare, como hidratantes e séruns, Franceane enfatiza que algumas recomendações precisam ser levadas em consideração antes de sair misturando produtos por aí.

“A escolha do óleo essencial deve ser baseada no tipo de pele e na presença de alguma doença. Além disso, uma avaliação médica precisa ser feita para definir o que é apropriado para cada caso”, alerta a dermato.

“Mas o que realmente não pode passar despercebido é o fato de que sempre deve-se realizar um teste de alergia antes de aplicar qualquer óleo essencial no rosto. Sem esse teste, alergias não tratadas ou não reconhecidas poderão vir a se tornar um problema ainda maior”, diz.

Portanto, não deixe de conversar com o seu dermatologista sobre a possibilidade de uso dos óleos essenciais. Essa avaliação poderá eliminar aquele temido efeito rebote que alguns tratamentos dermatológicos podem causar devido a reações alérgicas.

Uma outra precaução necessária quando ao falarmos de misturas inusitadas no universo da skincare está relacionada aos cuidados após a aplicação dos produtos, e a as contra indicações em caso de exposição solar ou excesso de quantidade de produtos.

“Alguns óleos podem interagir com ingredientes ativos de tratamentos prescritos, potencializando ou diminuindo seus efeitos. Isso poderá causar irritação, sensibilização ou reações alérgicas, especialmente em pessoas com pele sensível”, pontua.

“O óleo de citros, por exemplo, é conhecido por ser fitotóxicos, e pode resultar em queimaduras ou manchas na pele quando expostos ao sol. Por isso, não hesite em conversar com o seu dermatologista para garantir certas orientações, principalmente em casos de gravidez ou doenças autoimunes”.

Agora que você sabe tudo sobre como unir esse dois universos, chegou a hora de relaxar e garantir um delicioso autocuidado!

