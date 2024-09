Axilas escuras? Descubra quais são os melhores desodorantes clareadores

Quando pensamos em produtos para o cuidado pessoal e bem-estar, os desodorantes estão entre as primeiras opções que nos vêm à mente, não é mesmo?

Tradicionalmente utilizados para garantir proteção e a hidratação das axilas, esses itens agora oferecem uma nova função: a transformação da pele escurecida, muitas vezes resultado de depilação frequente e exposição ao sol.

Os desodorantes clareadores vieram para ficar, e a seguir, você confere quais são as melhores opções do mercado para apostar em um cuidado certeiro com a pele de suas axilas. Confira:

Os melhores desodorantes clareadores de 2024

Antitranspirante Roll-On Ideal Finish | Vichy

Esse é, sem dúvidas, um dos melhores tratamentos para proteção, hidratação e clareamento das axilas disponíveis no mercado.

O Roll-On Ideal Finish da Vichy, além de proporcionar uma hidratação intensa para peles sensíveis, mantém o suor e mau odor controlado por muito mais tempo, mesmo em dias em que você precisa passar horas fora de casa.

Desodorante Roll-On Ideal Finish da Vichy Compre agora: Beleza na Web - R$ 147,90

Continua após a publicidade

Seu efeito clareador, embora sutil, é eficaz, com resultados visíveis em pouco tempo (apenas três semanas foram suficientes para enxergar uma mudança considerável).

E para quem se depila com cera, esse desodorante pode ser a solução ideal contra o escurecimento causado pelo calor e atrito da depilação, garantindo uma pele mais lisa, sem manchas de foliculite, e com uma proteção prolongada que não mancha as roupas. 5/5!

Antitranspirante AD-01 | Princípia

Procurando uma opção ec0nômica para tratar axilas escuras? O antitranspirante AD-01 da Principia oferece tudo o que você espera de um bom desodorante clareador, com um excelente custo-benefício, compatível com o que as amantes de beleza costumam gastar no Brasil.

A marca, conhecida por popularizar tratamentos de pele a preços justos, entrega um ótimo resultado. Seus ingredientes, como Niacinamida e Ácido Lático, ajudam a uniformizar o tom da pele sem causar irritação ou sensibilidade.

Continua após a publicidade

O único ponto negativo é o tempo de secagem, que leva de 5 a 10 minutos após a aplicação. Antes desse tempo, suas roupas podem ficar com resquícios do produto, que possui textura em gel e uma fragrância que lembra a de produtos de skincare de luxo. Aqui, damos 4.5/5!

| Natura

Sejamos honestas: ninguém quer gastar mais de R$35 em um desodorante para uso diário, certo? Porém, precisamos entender que existem produtos que oferecem tratamentos mais intensivos, logo, possuem um valor mais alto, enquanto outros podem melhorar o aspecto da pele de forma mais sutil, mas sem deixar a proteção contra o mau odor de lado.

Com isso em mente, eis aqui uma opção acessível que poderá oferecer a hidratação necessária para as axilas: o desodorante antitranspirante Tododia Aclarar da Natura.

Embora seu tratamento não seja tão intenso quanto o de outros produtos, sua fórmula super hidratante ajuda a prevenir foliculite e a irritação da pele logo após a depilação.

Continua após a publicidade

Além disso, possui um cheiro agradável que permanece na pele por várias horas. Não mancha, não acumula nas roupas, e entrega tudo o que se espera de um bom desodorante. Nota: 5/5!

Desodorante Creme Sérum Reparação Diária | Dove

E por falar em prevenção contra a foliculite e o mau odor, esta nova opção de desodorante da Dove não só proporciona uma hidratação potente, como também ajuda a manter a pele das axilas mais macias e cheirosas.

Para quem aprecia a fragrância da marca, não há decepção com o aroma suave que só a Dove oferece. Além disso, o produto contém ativos de Vitamina E, que não apenas hidratam as axilas logo na primeira semana de uso, mas também ajudam a prevenir manchas ao longo das depilações.

Dove Desodorante Creme Sérum Reparação Diária Compre agora: Amazon - R$ 22,90

Seu tempo de secagem é considerável, de 10 a 15 minutos, o que impede que o produto se torne uma exceção no segmento de desodorantes comercializados em pontos populares. Nota: 4.5/5!

Continua após a publicidade

Antitranspirante Strong | Perspirex

Se você sofre com excesso de sudorese e precisa de um antitranspirante confiável para o dia todo, essa opção da Perspirex é perfeita. Formulado para oferecer proteção eficaz contra o mau odor, o produto também promove a renovação e hidratação das axilas, evitando que fiquem oxidadas ou percam a maciez, algo que pode ocorrer após a depilação.

Para quem está acostumado com desodorantes em spray e busca uma solução em roll-on que controle o suor por horas, vale a pena experimentar este produto e se surpreender com os resultados.

Devido à sua fórmula concentrada, pode haver um leve acúmulo nas roupas na região das axilas. Para evitar o problema, o ideal é aguardar o tempo de secagem, de aproximadamente 8 minutos. Nota: 3/5.

