Como prevenir o envelhecimento dos lábios

Da cabeça aos pés, estamos sujeitas aos efeitos do passar dos anos e aos fatores genéticos e externos, como sol e poluição. Nem a pele dos lábios fica ilesa. Com baixa produção de oleosidade (que atuaria como uma proteção natural), característica que leva ao envelhecimento precoce, a região, que é muito sensível, ainda sofre com a superexposição.

“Descamação, surgimento de linhas finas, irregularidades e perda de volume são as consequências visíveis”, diz a dermatologista Denise Steiner, de São Paulo. Segundo a especialista, a prevenção é a melhor maneira de evitá-las. O hidratante labial é um grande aliado, principalmente os com FPS.

Mas existem, atualmente, produtos potentes para lutar contra esses sinais ou adiá-los. “Anti-idades específicos para a região costumam associar ácido hialurônico e filtro solar com ativos regeneradores, capazes de recuperar a pele dos danos acumulados e evitar novos”, afirma a dermatologista Cintia Melo, da Le Sense Clinique, no Rio de Janeiro.

Antioxidantes, como vitaminas C e E ou resveratrol, reforçam a ação desses cosméticos, que chegam ao mercado em creme, lip balm e até inseridos nas formulações de alguns batons.

Nas clínicas, procedimentos como aplicações de toxina botulínica, lasers e preenchimentos aprofundam os tratamentos.

Confira como eles funcionam:

Toxina botulínica: Funciona como medida preventiva ou para a fase inicial de rugas e linhas finas. Injeções dessa substância são aplicadas por um médico especialista, em doses baixas, principalmente no lábio superior, onde costuma surgir o “código de barras” (o aspecto rachado). A técnica paralisa a contração muscular, evitando temporariamente a formação dos vincos.

Laser: Existem vários tipos, mas os mais indicados para linhas aparentes nos lábios são o de CO2, Q-Switched ou Erbium. “Eles estimulam a produção de colágeno, diminuindo a profundidade das rugas“, explica o dermatologista Thales Bretas, do Rio de Janeiro. O processo é indolor, mas pode deixar a região sensível por até cinco dias.

Preenchimento: Feito com ácido hialurônico, é o procedimento mais procurado para a perda de volume. “Há diversas marcas fornecedoras do ativo e vários modos de aplicar. Em geral pode-se esperar melhora na definição dos lábios e menos rugas, já que o produto preenche os espaços formados por elas”, afirma Denise.

