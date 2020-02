Quatro regras que valem para todos os tipos de cabelo

A indústria que cria produtos para os cabelos se desenvolveu muito nos últimos anos. Com a descoberta de que cada mulher é única e precisa de produtos para cada tipo de textura, comprimento e estilo, surgiram vários produtos para os diferentes fios.

Mas existem 3 regras que podem ser aplicadas por todas as mulheres para manter o cabelo saudável. Não importa qual seja o tipo das suas madeixas, essas dicas vão te ajudar a ter um visual de arrasar.

Confira:

Lavar o cabelo

Algumas mulheres andam preocupadas: usar o shampoo com muita frequência ou com muita força pode causar frizz e quebra? Não. Isso é apenas mito. Segundo Tommy Buckett, cabeleireiro de celebridades de Nova York, ao lavar o cabelo, independentemente da frequência, deve-se fazer tudo do jeito certo.

“Use o produto, água e os dedos para estimular o couro cabeludo, faça o sangue fluir, entrar e desalojar a pele morta e o acúmulo de produtos”, disse ele.

Após a limpeza, utilize o condicionador. Fique tranquila, a água não irá reduzir o efeito dos cremes. Os condicionadores já evoluíram muito, então mesmo que você enxágue completamente, ainda será possível hidratar e reduzir o frizz.

Use um pente de dentes largos

Não importa se seu cabelo é reto, encaracolado ou fibroso, você sempre deve pentear da ponta para as raízes. Isso porque se você começar a desembaraçar pelas raízes, os fios emaranhados ficarão mais tensos à medida que o pente desce.

Quem tem cabelo ondulado costuma pensar que o melhor momento para penteá-lo é quando está molhado. Mas isso está errado, já que quando os fios estão molhados, ficam mais fracos.

Além disso, é importante colocar algo no seu cabelo antes de pentear. Não importa se for um creme, spray de textura ou gel, todos funcionam como um auxiliar para desembaraçar. Não se esqueça de distribuir uniformemente o produto que for aplicar antes de pentear. Dependendo do corte de cabelo e do produto, é necessário aplicar em sessões. Mas é necessário testar. Use um pouco em um dia, menos em outro e por aí vai.

Tome suplementos

A sua dieta afeta seu corpo inteiro, incluindo seu cabelo. Por isso é importante comer alimentos saudáveis, como folhas verdes, gorduras boas e grãos integrais. Dá também para investir em suplementos.

Preste atenção nas fronhas

Outra dica importante é investir em fronhas de seda. O algodão é um material que prejudica muito o cabelo, já que perturba a cutícula dos fios. A seda, em contrapartida, absorve menos umidade e mantém seu cabelo hidratado durante mais tempo.

