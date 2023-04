Como fazer as unhas crescerem naturalmente de forma saudável.

Há um tempo estamos vivendo um crescimento de alongamentos de unha, em fibra de vidro, gel e derivados. Eles são uma saída realmente boa para quem precisa de uma manicure durável ou, simplesmente, tem dificuldade em crescer as próprias unhas de uma forma saudável – mas não precisa ser assim! Aqui, descobrimos juntas como fazê-las crescerem sem precisar do recurso.

Muito provavelmente você já deve ter ouvindo alguém se queixar sobre o alongamento, que as unhas foram prejudicadas durante ou após o processo. Adelma Pereira, manicure e nail artist do C.Kamura, unidade de São Paulo, conversou com a CLAUDIA para sanar certas dúvidas acerca disso, e ainda te guiar no processo de deixar as suas unhas crescerem saudáveis.

Alongamentos prejudicam as unhas?

“O alongamento não prejudica a unha se feito de maneira correta, por um profissional qualificado e que usa produtos de qualidade”, pontua a especialista. Então, se você usa, pode ficar tranquila. “Os produtos precisam ser certificados, sendo antialérgicos e duráveis. E os alongamentos necessitam ser retirados da maneira adequada”, completa. É comum sentir certo afinamento por conta do lixamento, mas isso não deve prejudicar a saúde.

Como manter as unhas saudáveis?

Unhas saudáveis são um resultado da forma como cuidamos do nosso corpo e saúde mental. Uma rotina equilibrada, com uma boa alimentação, muita ingestão de água, exercícios em dia e horas de lazer, é essencial. No entanto, há outras coisas que podemos fazer para que as unhas continuem bonitas e possam crescer naturalmente.

“Hidratar é essencial, assim como fazemos com o corpo. Uma base de crescimento ou fortalecedora, que geralmente tem óleo de melaleuca ou cravo na composição, assim como vitaminas, ajuda muito na proteção das unhas”, completa a Adelma.

Mais uma dica valiosa é o arredondamento dos cantinhos, para evitar a quebra da unha. Vale investir também em vitaminas A, B, C e D? Sim, elas podem ajudar no crescimento e no fortalecimento.

O que mais ajuda as unhas a crescerem?

Fazer as unhas semanalmente é outra recomendação, além de hidratar bem a cutícula e fazer uma boa esfoliação. “Usar esmaltes que sejam antialérgicos e sem metais pesado também. Eles já estão acessíveis no mercado e ajudam a manter as unhas mais saudáveis”, completa a especialista.

Ficar um tempo sem esmalte é bom para as unhas respirarem?

É um fato! As unhas precisam de um descanso e não só do esmalte. “Nesse caso, até sem base, só hidratar, com cremes, ceras ou óleos específicos para unhas e cutículas”, explica a manicure.

Tenho alongamento e quero deixar minhas unhas crescerem naturalmente, o que fazer?

Usou alongamento e quer que as unhas cresçam naturalmente? Os cuidados continuam sendo os mesmos, mas, caso você note que as unhas parecem mais frágeis, Adelma sugere esperar um tempinho. É comum as unhas ficarem mais finas e fracas se o procedimento foi usado por muito tempo ou “retirado com lixa mais grossa ou motor”.

Adelma afirma que, muito provavelmente, em umas quatro semanas, elas voltem ao normal. “Isso acontece porque produto do alongamento hidrata a unha de baixo, para promover a saúde das unhas naturais, e às vezes muita hidratação pode deixar as unhas mais ‘moles’ ou com a sensação de estarem mais finas. Mas é a textura que está diferente”, garante. Bora deixas as unhas naturais crescerem?