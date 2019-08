Blogueira faz maquiagem contra incêndio na Amazônia, mas vira piada

Hosana de Lima, de 19 anos, é maquiadora. Recentemente, ela usou o seu trabalho para protestar contra as queimadas que acontecem na Amazônia. Residente de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, ela causou alvoroço na internet após postar a foto da maquiagem.

Ela pintou o próprio corpo para denunciar um “Brasil em chamas” com a intenção de impactar as pessoas. No entanto, a maquiadora foi pega de surpresa após sua foto repercutir como uma piada nas redes sociais.

Os internautas não perdoaram o fato de Hosana ter desenhado uma girafa, animal que não pertence à região. Em entrevista a VEJA São Paulo, a maquiadora disse que não esperava tal repercussão e que sua intenção era outra. “Estava pensando no assunto, vendo que as pessoas estavam pedindo para compartilhar mensagens de apoio à causa”, contou.

A jovem não havia percebido as críticas em torno de seu trabalho e só se deu conta da confusão quando seu namorado pediu que ela excluísse a foto das redes. “Ele queria que eu apagasse, mas não fiz isso porque é o meu trabalho e as pessoas precisam vê-lo”, explicou ela.

Hosana começou um curso de maquiagem aos 14 anos e, posteriormente, começou seus trabalhos na área. Ela se interessou por maquiagem artística e este ano criou um canal no Youtube em que dá dicas de beleza.

Confira algumas das reações dos internautas:

Uma girafa na Amazônia de três pata ou o monstro do Lago ness??#PrayforAmazonas pic.twitter.com/bFgXVKxcnn — paulo chagas (@ricojhs) August 21, 2019

