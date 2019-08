Por que o dia virou noite em São Paulo

A tarde desta segunda-feira (19) em São Paulo começou com o céu coberto por nuvens e o dia virou noite. O fenômeno está relacionado à chegada de frente fria e de partículas oriundas das fumaças produzidas em incêndios florestais.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a escuridão foi causada pela fumaça de queimadas na região amazônica. “O material particulado, oriundo da fumaça produzida por esses incêndios silvestres de grande porte que estão acontecendo na Bolívia, conjugado com o ar frio e úmido que está no litoral de São Paulo, causou a escuridão”, diz Franco Vilela, meteorologista do Inmet, em entrevista ao G1.

Além disso, a cidade também está situada “dentro de uma nuvem”. Isto porque duas massas de temperaturas diferentes estão atuando sob São Paulo. “A frente fria da capital, junto com as temperaturas amenas que vêm do oceano e do vento quente do interior, provocam essa turbulência e isso baixou o nível da nuvem. Assim, nós estamos dentro de uma nuvem,” diz Helena Balbino, meteorologista do Inmet, ao G1.

A fumaça proveniente de queimadas chegou a São Paulo através da ação dos ventos. Durante o final de semana a direção do vento estava levando a fumaça para a região Sul do país. Porém, com a chegada da frente fria no Sudeste, a fumaça começou a ser direcionada para a capital paulista.

Segundo o Climatempo, o tempo continuará fechado e chuvoso nas próximas horas. Devido aos fortes ventos, a sensação de frio irá aumentar.

rondônia em chamas a 16 dias, são paulo escureceu três da tarde por causa de fumaça. os mares cheios de lixo, problemas internacionais, fauna e flora um caos. o mundo tá acabando e muita gente tá nem aí pic.twitter.com/VSu0Q2zPyI — mini marina (@marininhafca81) August 19, 2019

Achei que tava saindo no horário errado do trabalho kkk to mega perdida no tempo por causa que escureceu cedo em #saopaulo pic.twitter.com/CmdhjyH9IK — Letícia Freitas (@letishinha) August 19, 2019

Hoje aqui em São Paulo estava sinistro, o escureceu antes das 15h00, parecia noite e nem veio o temporal que era esperado hahaha #SegundaDetremuraSDV #SaoPaulo pic.twitter.com/xdDeEDa23X — Lucas Ferreira (@_1LucasFerreira) August 19, 2019

O relógio não estava errado. Escureceu antes das 16h em São Paulo nesta segunda-feira. pic.twitter.com/oTf5BPwxHQ — Eduardo Simões (@eduardomsimoes_) August 19, 2019

