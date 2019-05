Alerta tendência: conheça as “fluffly brows”, sobrancelhas mais cheinhas

A era das sobrancelhas mais cheinhas chegou com tudo e promete ganhar o coração de muitas mulheres. Elas são perfeitas para quem está em busca de algo mais natural. CLAUDIA conversou com Lu Rodrigues, proprietária da Lu Makeup, para saber sobre a nova técnica do mundo da micropigmentação, as fluffly brows.

Esse tipo de sobrancelha é feito da mesma forma que outros procedimentos de micropigmentação. A diferença é que na fluffy brows os fios existentes são usados para dar mais volume e preenchimento.

A técnica dura o mesmo tempo que a micropigmentação regular, que é de 6 meses a um ano. Tudo depende do organismo de cada pessoa. O procedimento custa R$ 950,00 na Lu Make.

“Acredito que as mulheres estão realmente entendendo a sua real beleza e se aceitando mais, por isso a busca por esse tipo de modelo, já que esse procedimento não modifica a beleza e traços da mulher e sim realça seus pontos fortes“, diz a profissional.

Leia também: Pelo no potinho: produto japonês para preencher sobrancelha causa polêmica

+ “Monocelha” é tendência no mundo da beleza

Siga CLAUDIA no Youtube