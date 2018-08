Pelo no potinho: produto japonês para preencher sobrancelha causa polêmica

#신기한뷰티월드 🌟 눈썹 숱이 없어 고민이라면? 한 올 한 올 붙인 것 같은 #리얼리 의 ‘아이브로우 익스텐션’에 주목하세요. 일명 ‘바르는 눈썹 가발’로, 마치 내 눈썹 같은 리얼한 연출을 도와줍니다👀 젤 속에 담겨있는 화이버 눈썹을 브러시로 퍼서 연출하는데, 젤이 마르면서 실제 눈썹과 똑같은 효과를 준답니다✨ 눈썹 앞머리만 세워 채워도 좋고, 뒷부분만 붙여도 좋아요. 땀과 물에 강한 워터프루프라 더욱 안심하고 사용할 수 있습니다💛 (✍🏼Juyeon Woo) – Considering the fact that eyebrows are face’s natural frame, how your eyebrows look can determine how the rest of your face looks. Try #Reallyyy’s eyebrow extension to fill your empty brow area.

