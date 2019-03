“Monocelha” é tendência no mundo da beleza

Ao falar da chamada “monocelha”, as pessoas podem se recordar facilmente de Frida Kahlo. A icônica artista mexicana usava os pelos acima dos olhos de forma natural enquanto viveu (ela faleceu em 1954). Agora, mulheres estão começando também a assumir a sobrancelha cheia.

Muitas modelos e influenciadoras estão deixando os pelos na região crescerem por um aspecto de naturalidade ao rosto. O tema é controverso: muitas delas recebem críticas e até ameaças pela escolha.

CLAUDIA conversou com Judy Mascarenhas, especialista em micropigmentação de sobrancelhas, para entender a nova onda.

Para ela, a “monocelha” é uma forma de as mulheres protestarem contra os padrões de beleza. Além disso, “há uma tendência de as pessoas se conscientizarem de que desenhos naturais combinam mais com os variados formatos de rosto e personalidade”.

Uma das pioneiras no movimento foi a modelo Sophia Hadjipanteli. Ela fez muito sucesso nas redes sociais devido à iniciativa ao mesmo tempo em que recebeu uma enxurrada de xingamentos. Os ataques não desanimaram a modelo, que continua a exibir sua “monocelha” por aí.

Confira outras mulheres que resolveram aderir à sobrancelha natural:

Mansi é um modelo estadunidense. Ela foi capa da revista Bazaar em 2018.

Mariana Goldfarb, namorada de Cauã Reymond, foi muito criticada após assumir um formato mais natural de suas sobrancelhas.

Scarlett Costello, de 20 anos, é modelo e desde 2017 assumiu a monocelha.

Shari Loeffler decidiu adotar o estilo de sobrancelha mais natural aos 38 anos. Aos 13 anos, ela chegou a raspou totalmente os pelos após sofrer bullying.

Leandra (Medine) Cohen, de 30 anos, é uma blogueira americana que decidiu iniciar o processo de assumir sobrancelhas mais naturais.

Leia também: Batom que marcou anos 80 e 90 é relançado por marca de cosméticos

+ As 7 unhas mais pedidas nos salões

Siga CLAUDIA no Youtube