7 presentes de beleza para um Natal inesquecível

Presentear mãe, amiga ou namorada nem sempre é fácil. Sorte que muitas delas são fãs do universo da beleza, o que facilita (e muito) a escolha. Acontece que as marcas reconhecidas no mercado oferecem produtos amados há anos, ou lançam novas opções durante esta época. Nada melhor, então, do que adquirir os itens para suas amadas. Vamos aos melhores?

Nars Orgasm Nada se compara ao blush Orgasm da Nars. Construtível, esfumável e brilhante, o best-seller proporciona efeito natural ao seu rosto. O combo acetinado e rosado garante um visual incrível, que agrada os mais diversos maquiadores e fashionistas. Sua fórmula com pó micronizados superfinos garantem pigmentos suaves, mas que podem construir um look mais marcante. Compre agora: Sephora - R$ 259

Sérum bronzeador Drunk Elephante D-Bronzi Anti-Pollution Sunshine Drops Pele bronzeada sem precisar tomar sol? Temos! No melhor clima de raios solares, sem os efeitos nocivos à pele, o sérum é uma excelente maneira de conquistar a cara do verão. A marula virgem, abundante em ômega, os óleos extraídos das sementes de cassis e a vitamina F (ácidos graxos) agem instantaneamente para restaurar o equilíbrio essencial à função saudável da barreira cutânea. A fusão concentrada de antioxidantes protetores fortifica a capacidade de defesa da pele contra a poluição e os estresses externos. Compre agora: Sephora - R$ 315

Batom Locked Kiss Lipstick, Mac Acaba de chegar às lojas o batom da Mac que promete um look matte e confortável, à prova de transferências e até beijos. Com duração de 24 horas, o produto ainda vem encapsulado num bastão fino, que garante aos usuários uma precisão e tanto na hora de fazer o make. Compre agora: Sephora - R$ 229

Paleta de sombras Kylie Jenner Kyshadow Bronze Nudes Apaixonadas pela maquiagem de Kylie Jenner podem comemorar: o lançamento da paleta de sombras da celebridade acontece neste mês. Com 10 tonalidades pigmentadas, que inclui tons neutros, frios, quentes e rosados, com acabamentos do matte ao metálico multidimensional, a paleta já está disponível para a compra. O melhor de tudo é os tons se complementarem, o que facilita a combinação. Compre agora: Sephora - R$ 399

HIdratante labial da Sisley Não é novidade: a marca francesa Sisley é uma das líderes mundiais no mercado de dermocosmético – e o sonho de todo mundo que ama skincare. O tratamento para os lábios Sisley Confort Extreme Lèvres vale destaque, pois é um bálsamo consistente, altamente nutritivo, que restaura a emoliência da pele, ou seja, sua capacidade de reter a hidratação. Compre agora: Beleza na Web - R$ 559,90

Base Dior Backstage Face & Body Foundation Presente nos desfiles da Dior, a base proporciona uma cobertura média, com um resultado natural e luminoso de longa duração, que resiste a condições extremas, da prática esportiva até o ambiente úmido. Ela também atenua as imperfeições para um acabamento de segunda pele, sem efeito matéria. Compre agora: Sephora - R$ 320

Nuxe Huile Prodigieuse OR Óleo iluminador para o corpo, rosto e cabelo, o item nutre, repara e suaviza, enquanto oferece à pele ou aos fios o brilho necessário para o final e início do ano. Sua fórmula leve, natural e não gordurosa, o fez queridinho nos últimos tempos por todos aqueles que amam o efeito iluminado. Compre agora: Beleza na Web - R$ 55,90

