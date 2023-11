Produtos de beleza que vale investir, segundo os maquiadores da SPFW

Nas passarelas da SPFW, um novo olhar para a beleza nacional emergiu dos desfiles. Pele, olhos e boca ganharam texturas, cores e efeitos novos, tudo para inspirar a indústria e seus clientes. Nada é feito, porém, sem produtos de qualidade, e os melhores você encontra neste texto ‒ todos recomendados por beauty artists que assinaram a maquiagem das marcas.

BT Velvet Para a beleza de Walério Araújo, Daniel Hernandez utilizou um produto bastante elogiado nas redes sociais: o BT Velvet, de Bruna Tavares. Sua funcionalidade dois em um possibilita o uso tanto como primer quanto como sombra líquida com acabamento aveludado. Este último recurso foi ideal para a proposta do artista, que assumiu a responsabilidade de trazer um acabamento matte para complementar os visuais. “Neste desfile, queríamos algo mais forte, mais marcante”, justifica a escolha. Inclusive, o BT Velvet serviu como blush para o desfile. A ótima pigmentação e a excelente durabilidade colaboram para a fama do item que destaca o olhar e as bochechas. Compre agora: Amazon - R$ 45,90

Duo Stick No Filter O Duo Stick da Vic Beauté é daqueles produtos para não esquecer de carregar na bolsa, pelo menos na visão de Ricardo dos Anjos. De um lado, um primer matificante sem cor, que absorve a oleosidade e disfarça a aparência de linhas finas e poros. De outro, um balm transparente que ilumina e deixa um viço lindo na pele. “Todo mundo tem que ter, porque há o blur de um lado, então é possível tirar a aparência de oleosidade, mas também tem o lado brilhante, que pode ser usado na pálpebra, bochecha e boca. É superversátil e fica bem em qualquer pele, em qualquer idade”, conta o especialista. Compre agora: Vic Beauté - R$ 239,00

Eye Lip Balm Não é novidade que cuidar da pele é também garantir maquiagens ainda mais lindas, mas encontrar produtos que combinem os dois lados pode ser uma dificuldade. Gotham, que assinou a beleza da Dendezeiro, traz a solução: o Eye Lip Balm, um hidratante multifuncional para todos os tipos de pele, atuando como pro-aging na área dos olhos, recuperando instantaneamente o volume dos lábios perdido e preparando a pele para que o make não craquele. “Facilita nossa vida por ser multifuncional, além de entregar iluminação enquanto cuida da nossa pele. O melhor é a possibilidade de criar um jogo de luz, suavizando linhas de expressão, olheiras e marcas”, afirma o profissional. Compre agora: Provoke - R$ 129,00

Blush Orgasm Nars Para o desfile da Sou de Algodão, o blush escolhido foi uma edição limitada da Nars. Uma aposta, segundo os maquiadores, é o Orgasm, o best-seller reconhecido pela cor e por suas características de fácil construção e espalhabilidade. Seu efeito natural e o acabamento que mistura matte com acetinado e brilhante, além de sua fórmula composto por pó micronizados garantem um look inesquecível. Compre agora: Sephora - R$ 259,00

Não esquece da limpeza!

Laura La Laina não deixa dúvidas: a limpeza é essencial para a saúde da sua pele. “É muito importante se apoiar no skincare de qualidade, com marcas que confiamos. No meu kit, por exemplo, nunca falta água micelar da Bioderma. Uso desde o início da minha carreira e é um item que não pode faltar. Recomendo ir por esse caminho de ter uma boa rotina de cuidados”, pontua.