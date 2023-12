Amigo secreto DIY: 5 presentes personalizados para presentear neste Natal

No Natal, temos a incrível oportunidade de presentear aqueles que marcaram o nosso ano com momentos especiais. No entanto, sobretudo no amigo secreto, muitas vezes é difícil encontrar uma opção bacana e que ainda fique dentro da faixa de preço combinada. E é aí que entram os presentes personalizados ou manuais, no melhor estilo DIY (faça você mesmo) ou, caso não tenha tempo, encomendado.

Entre listas e mais listas de presentes, vem crescendo também o número de pessoas que optam por realizar este tipo de lembrança, que garante não só a importância e autenticidade na hora de presentear uma pessoa querida, mas também os significados genuínos que todos esses objetos carregam.

E para você se inspirar cada vez mais nesse universo dos presentes manuais, convidamos a artista Milena Blum, idealizadora do Ateliê Milena Blum, em São Paulo, para nos ajudar a dar 5 dicas sobre presentes e projetos personalizados.

Peguem suas tesouras e embrulhos coloridos que a hora de soltar a imaginação chegou!

O que são presentes personalizados?

A prática de personalizar itens e presentes para datas comemorativas existe há bastante tempo. Nossas mães e avós com toda certeza lembram que, há alguns anos atrás, era bastante comum encontrar itens de decoração e lembrancinhas personalizadas pelas casas brasileiras.

Desde cadernos e agendas pessoais, até iniciais bordadas em toalhas de banho e lavabo.

A frente do ateliê de projetos personalizados que leva o seu nome há mais de 18 anos, Milena Blum conta que os itens por si só são especiais por conterem grandes significados para cada pessoa.

“Mesmo que seja algo singelo, o fato da pessoa pensar e encomendar algo personalizado é incrível, torna o presente único e especial. Se for feito de maneira artesanal, traz ainda mais charme para o presente e o torna valoroso, especialmente nos dias de hoje onde tudo é muito automatizado e eletrônico”, conta a artista, que hoje trabalha com um equipe especializada em produções minuciosas.

Milena ainda esclarece como funciona o processo de criação e desenvolvimento de cada item. “Atualmente, trabalhamos com duas vertentes. Uma voltada ao desenvolvimento de artes para usarmos na confecção de nossa própria linha de produtos, e outra com o desenvolvimento personalizado e elaborado especialmente para algum cliente.”

Com a personalização de itens, os presentes acabam se tornando algo único. Portanto, o ideal é deixar a criatividade rolar solta e imaginar qual item seria interessante aplicar características únicas da pessoa presenteada.

Confira algumas inspirações para definir qual será o presente confeccionado.

Quadros bordados ou confeccionados manualmente

Um bom exemplo de personalização de itens que fazem sucesso entre os que amam projetos pessoais são os quadros confeccionados de forma manual através de bordados ou aplicações de colagens.

Você pode optar por bordar uma frase especial e significativa para a pessoa ou um símbolo que a agrade muito.

Uma outra dica é incluir o nome da pessoa e algo que a represente e a torne especial, como, por exemplo, o animal de estimação, características físicas ou até mesmo a letra de uma música. Vale de tudo!

Álbum de fotografia

Fotos sempre geram emoções e lembranças com múltiplos significados. Que tal confeccionar um álbum de fotografias com os melhores momentos da pessoa presenteada?

Você pode aplicar pequenos ramos de flores ou detalhes que te façam lembrar o sortudo que receberá este presente tão especial.

O importante é incluir o máximo de fotos possível – e não esqueça de caprichar na capa! Você pode pintá-la, imprimir alguma imagem especial ou realizar um bordado único e feito especialmente para o presenteado.

Velas aromáticas

Toda pessoa possui um cheiro favorito, e por que não incluir este mesmo cheiro em uma vela aromática relaxante?

Para garantir a segurança e eficácia da vela, utilize produtos com matéria prima vegetal, como, por exemplo, a cera de coco e óleos essenciais vegetais, e um recipiente seguro e que não irá oferecer risco no momento em que a vela estiver acesa.

Confira este tutorial incrível de como fazer velas aromáticas:

Para deixar tudo ainda mais especial e autêntico, aplique um rótulo personalizado com as iniciais do presenteado ou pequenas pétalas de sua flor favorita. Isso com toda certeza deixará o seu presente ainda mais único.

Agendas e Planners

Esta é uma opção de presente para pessoas que amam escrever ou organizar seu dia a dia através de uma agenda ou planner.

Especialidade do Ateliê Milena Blum, as capas bordadas agregam valor aos itens pessoais de papelaria, deixando tudo ainda mais único e com significados imensos. Garantimos que esta é uma ótima opção de presente para os virginianos!

Para quem não quer fazer seu próprio planner, também existem opções como a Paperview, que criam capas intercambiáveis e com a personalização de nomes e iniciais.

Ecobags estilizadas

Todo mundo sabe o quanto as ecobags salvam o dia a dia das pessoas que amam praticidade. Você pode escolher a cor da ecobag e customizá-la do jeito que a pessoa presenteada gosta.

Você pode bordar frases e desenhos ou incluir uma pintura manual de flores, frases ou até mesmo aplicar patchworks.

As alças também são uma ótima opção de customização, e você pode aplicar pedras cintilantes ou até mesmo pérolas para dar detalhes na ecobag personalizada.

Presentear quem amamos é um sinal de que o amor pode ser muito valioso, para além dos objetos. Inspire-se com as múltiplas possibilidades da personalização e agrade todos aqueles que você considera especial neste Natal.