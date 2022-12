7 penteados fáceis para apostar neste Natal

Chegou o final de ano e, com ele, a preocupação: como vou me arrumar para as festas? Nessa época, ter um look incrível para ficar com a família é importante para muitas pessoas, especialmente depois de dois anos sem poder comemorar pessoalmente com todos os entes queridos por conta da pandemia. A boa notícia é que os seus cabelos podem cumprir a função de deixar bem arrumada sem precisar de muito esforço: abaixo, você encontra 7 opções de penteados fáceis para o Natal.

Todo para trás

Pentear o cabelo todo para trás e aplicar um pouco de gel fixador é uma solução para quem quer inovar nessa data sem ter muito trabalho. A dica é usar muito produto, sem medo de exagerar, para dar o aspecto de molhado.

Se você não é do time das básicas e, ao mesmo tempo, não tem tanta habilidade para manusear os cabelos em penteados complexos, as tranças podem ser a solução. Espinha de peixe, trança embutida, coque de tranças, trança invertida e coroa de tranças são algumas das opções que podem te deixar extremamente elegante e mudar seu visual.

Solto, mas com acessórios

Deixar o cabelo livre pode ser uma escolha inteligente, principalmente se você fizer uso de algum acessório, como uma presilha mais elegante ou uma tiara especial. Aqui, o interessante é usar a sua criatividade sem precisar pensar em muitos adereços. Fazer uma boa hidratação antes do Natal também ajuda no aspecto final.

Coque

E quem disse que o simples não funciona? Fazer um coque baixo é uma alternativa para quem quer passar um ar de elegância. Vale ir nos mais alinhados, que são chiques e polidos, ou no bagunçado, que é despojado e divertido.

Trancinhas na parte da frente

Quer passar um ar de juventude e mudar o visual sem precisar de uma grande transformação? Faça duas tranças, uma de cada lado, na parte da frente do cabelo. Vale lembrar que isso já foi tendência deste ano, heim?!

Rabo de cavalo

Simples, elegante e bonito. Essas três palavras caracterizam bem o rabo de cavalo, que também pode ser uma aposta para a comemoração. O melhor é que a facilidade não é restrita ao momento de execução em si, mas também aparece na hora de desmontar o cabelo e ir dormir. Opções com volume ou com os fios bem finalizados com cachos são elegantes, e ainda existe a opção de completar com acessórios. Abaixo, você encontra 6 passo a passos:

Metade solto e metade preso

Um penteado que funciona é deixar parte do cabelo amarrada e a outra parte não. Aqui, ainda ajuda quem está passando por transição capilar e quer disfarçar as duas texturas sem ter muito trabalho. O uso de acessórios cai muito bem, ainda mais se forem vermelhos ou verdes, pois são cores que representam o Natal.