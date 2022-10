Passo a passo: 3 penteados para cabelos cacheados

Atualizado em 13 out 2022, 16h54 - Publicado em 14 out 2022, 08h54

Por Raíssa Basílio Atualizado em 13 out 2022, 16h54 - Publicado em 14 out 2022, 08h54

Estilizar os fios é uma ótima pedida para dar mais charme e ter aquela sensação de renovação no visual – mas, sejamos realistas, nem sempre temos tempo a perder, não é? A boa notícia é que dá sim para investir nesse passo extra com praticidade e perdendo pouquíssimos minutos. Para te ajudar, separamos 3 penteados para cabelos cacheados que, além de lindos, são muito fáceis de fazer. Aprenda passo a passo, tudo ensinado pela blogueira Christina, do Hair Romance.

Tudo que você vai precisar: menos de 10 minutos do seu dia. Antes de começar, use um spray texturizador ou um xampu a seco para deixar o cabelo mais volumoso, facilitando na hora estilizar. Essa dica é de ouro para fios finos e com pouco volume.

Coque bagunçado para cabelos cacheados

1 – Faça um rabo de cavalo não muito apertado jogando os cabelos por cima da mão, já criando um coque *utilize uma scrunchie ou aqueles prendedores de mola ,ou tecido, para não marcar os fios;

2 – Puxe suavemente seus cachos para o topo da cabeça ou qualquer posição que você gostaria de ter seu coque bagunçado;

3 – Enrole frouxamente seus cachos no prendedor, mecha por mecha na parte trás;

4 – Faça o mesmo processo com as pontas dos cachos que ficaram na parte da frente;

5 – Agora, vá afrouxando o coque da forma que achar mais legal.

Coque com trança lateral para cabelos cacheados

1 – Pegue algumas mechas da frente e deixe soltas, emoldurando o rosto;

2 – Agora, pegue uma outra mecha, de preferência mais cheia, e divida em três para começar a trançar a parte da frente do cabelo;

3 – Vá afrouxando a trança até o fim, segure bem a ponta na hora de fazer isso;

4 – Com a trança pronta, pegue o resto do cabelo e faça um rabo de cavalo baixo;

5 – Afrouxe delicadamente o rabo de cavalo;

6 – Agora divida o rabo de cavalo em três e vá torcendo cada uma delas até onde está o prendedor e prenda com um grampo;

7 – Você pode decorar o cabelo com grampos com ornamentos ou presilhas.

Coque com falsa trança embutida

1 – Pegue as mechas frontais do cabelo e prenda com um grampo no topo do cabeça;

2 – Agora, pegue as mechas próximas às têmporas do cabelo e antes de prender, deixa aquela primeira mecha que ficou presa com um grampo fora dessa primeiro rabo de cavalo deixando um vão nesta parte;

3 – Com um elástico prenda as duas mechas laterais em um pequeno cabelo de cavalo;

4 – Repita o processo com as próximas mechas do cabelo lembrando sempre de deixar o vão daquela parte frontal que está presa com um grampo;

5 – Com a última parte do cabelo, mais perto da nuca, faça o terceiro rabo de cavalo;

6 – Agora você tem um rabo de cavalo super volumoso, se gostar pode deixar assim, mas vamos continuar para fazer o coque;

7 – Torça o primeiro rabo de cavalo para dentro e faça o mesmo com o segundo;

8 – Agora você vai pegar o primeiro rabo de cavalo e passar por dentro do vão do segundo para prendê-lo;

9 – Faça o mesmo no terceiro rabo de cavalo, torcendo para dentro e depois, pegue o segundo rabo de cavalo e torça para dentro do terceiro;

10 – Agora você terá apenas um único rabo de cavalo final, torça para dentro criando um coque e coloque grampos para segurar.