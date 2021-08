6 motivos para tomar sol todos os dias

Acordar, abrir a janela e ver aquele sol radiante no céu levanta o astral de qualquer pessoa, não é? Parece que a gente se sente mais feliz e cheia de disposição para encarar as tarefas que nos aguardam. Sorte a nossa que vivemos em um país tropical, em que os dias ensolarados são regra e não exceção.

Por isso, seja primavera, verão, outono ou inverno, podemos curtir as delícias do astro-rei, mesmo sem ter praia ou piscina por perto. Dá para aquecer o corpo, por exemplo, no quintal de casa, na sacada do prédio ou até mesmo deitada na cama. Está fazendo home office? Aproveite os raios solares que atravessam a frestinha da janela do escritório durante uma reunião!

E, se conseguir realizar suas atividades ao ar livre, melhor ainda. Que tal colocar uma cadeira no jardim ou na varanda e ler um livro? Relaxar ouvindo sua playlist favorita? Ou ligar para aquela amiga querida e colocar o papo em dia? Você pode até mesmo fazer meditação enquanto sente o calorzinho do sol aquecer o corpo.

Seja onde e como for, o que vale é encontrar um intervalo na sua rotina, nem que seja por meia hora, e fazer desse momento a sua própria golden hour. Aqueles minutos mágicos e revigorantes, que recarregam nossa energia e levantam o astral.

6 benefícios da exposição solar

Tomar sol diariamente, nem que seja por 20 minutos, traz diversas vantagens para a saúde e o bem-estar, como:

1. Melhora do humor: eleva a produção de endorfina, um antidepressivo natural que promove sensação de bem-estar. E mais: a luz solar estimula a transformação da melatonina em serotonina, conhecida como o hormônio da felicidade. Não precisa dizer mais nada, né?

2. Fortalecimento dos ossos: o sol aumenta a produção de vitamina D, essencial para a absorção do cálcio e a prevenção de problemas como osteoporose. Como é difícil obter a quantidade ideal desse micronutriente somente pela alimentação, a exposição solar tem um papel fundamental.

3. Equilíbrio da pressão arterial: segundo um estudo realizado na Inglaterra, quando tomamos sol, ocorre a dilatação dos vasos sanguíneos e, consequentemente, a redução da pressão arterial e dos riscos de doenças cardiovasculares.

4. Sincronização do relógio biológico: a exposição à luz solar ao longo do dia equilibra o chamado ritmo circadiano, ou seja, orienta nosso ciclo biológico. É quando anoitece, por exemplo, que o organismo começa a produzir a melatonina, hormônio responsável por induzir o cérebro a sentir sono.

5. Proteção contra infecções: tomar sol moderadamente ajuda na regulação do sistema imunológico, blindando o organismo contra doenças da pele relacionadas à imunidade, como a dermatite atópica.

6. Promoção da longevidade: um estudo publicado no Journal of Internal Medicine, que acompanhou cerca de 30 000 mulheres suecas ao longo de 20 anos, concluiu que aquelas que passavam mais tempo ao sol viviam de seis meses a dois anos a mais do que as que tinham menos tempo de exposição solar.

Só o melhor da golden hour

Sim, o sol oferece diversos benefícios, mas você sabe que ele pode provocar danos, como acnes, manchas e envelhecimento precoce. A saída? Fazer do protetor facial seu amigo de todas as horas e em todas as estações – inclusive no inverno.

Para que você possa curtir as delícias da exposição solar, Australian Gold conta com o Protetor Solar Facial Gel Creme, nas versões FPS 30 e 50. Com textura leve e composição oil free de rápida absorção, ele oferece um toque seco e agradável. Sua fórmula contém, ainda, chá-verde e ameixa kakadu, que entregam proteção, sem obstruir os poros. É aquele produto tudo de bom: acabamento matte, ação antienvelhecimento e antipoluição, alta proteção contra os raios UVA/UVB e ainda é 100% seguro para os corais.

Para te ajudar a incorporar o sol na sua rotina diária, sem abrir mão de toda a proteção, Australian Gold desenvolveu uma nova habilidade dentro do sistema Alexa, inteligência artificial da Amazon. Você instala a skill, pede para a assistente virtual te lembrar de aplicar diariamente seu protetor solar e aproveita cada minuto da golden hour, 100% protegida!