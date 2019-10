5 dicas para deixar a pele do rosto lisinha

Antes mesmo da depilação, é necessário iniciar o tratamento com uma boa higienização da pele : retire a maquiagem e limpe o suor com sabonete neutro e água ou soro fisiológico.

É possível também usar um tônico para deixar o pH dessa região equilibrado. Caso a limpeza seja feita com água micelar, pode pular essa etapa. Ao final do procedimento, seque bastante com uma toalha, para manter a pele bem seca.