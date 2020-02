16 truques caseiros para ficar mais bonita

O chocolate protege contra agressões do sol

Foto: Getty Images Pele do rosto 1. Para hidratar-se e proteger-se, beba água no decorrer o dia e chá verde no lanche da tarde. “Os polifenóis (elementos antioxidantes) do chá-verde são fotoprotetores. Daí prevenirem o fotoenvelhecimento”, conta a autora do livro A Dieta da Beleza, Lisa Drayer. 2. Quer um bom motivo para comer chocolate todo dia? Ele protege contra agressões do sol! Segundo Lisa, estudo publicado no jornal The Journal of Nutrition revelou que os flavonoides (nutrientes) presentes no cacau são capazes de reduzir a vermelhidão/irritação resultantes da exposição ao sol. Assim, garantem uma pele hidratada, lisa e com menos descamação! Mas atenção: o benefício só vale para chocolate meio amargo, ou seja, com 60% de cacau – que é a principal fonte de flavonoides. 3. Que tal acabar com os verdadeiros culpados da acne? Há uma crença de que chocolate e fritura provocam acne, mas o real vilão é o açúcar! A explicação: Fuja dos açúcar e dos carboidratos refinados (pães brancos, bolos, biscoitos…). Eles aumentam a oleosidade da pele, entupindo e infeccionando os poros (= espinhas!). Também evite alimentos que eventualmente causem alergias/inflamações. Como prevenir? Fácil: consuma 8 mg de zinco por dia. Para você ter uma ideia: 1 xícara de leite tem 1,8 mg; 85 g de carne bovina tem 4,8 mg; 1/2 xícara de feijão cozido tem 4,8 mg. Olhos 4. Você sabia que pode manter o brilho dos olhos ao comer certos tipos de alimentos? Pimentão, laranja, morango, limão e brócolis são fontes de vitamina C. Quando consumidos frescos, levam antioxidantes ao organismo, nutrindo os olhos. Os ácidos graxos ômega 3 da sardinha e do espinafre também realçam a íris e cia.! Dentes

Não coma doces durante o dia

Foto: Getty Images

5. Evite doces e comidas grudentas no decorrer do dia se quiser uma boca saudável! O amido se prende entre os dentes e fica alimentando as bactérias, que os deterioram.

6. Se comer algo e não puder escovar os dentes, há alimentos que podem ajudar na limpeza da boca: a maçã, que aumenta a saliva – “melhor defesa natural contra cárie”, diz Lisa – e a cenoura, que, por ser crocante, elimina resíduos de outros alimentos.

7. Beba água! A boca seca impede a neutralização dos ácidos e a eliminação de resíduos de alimentos que ficaram por lá. Cuide, portanto, que sempre haja um pouco de saliva na sua boca – para isso, vale beber água com frequência ou mastigar chiclete sem açúcar.

Unhas

8. Para manter as unhas bem cuidadas, use um hidratante de mãos sempre que lavá-las. Crie esse hábito principalmente se estiver sem esmalte. Assim, “impermeabiliza” as garras. Passe loção na mão toda e massageie as cutículas com hidratante para que a circulação chegue à matriz da unha.

9. Caso a ponta quebre ou lasque, lixe a unha imediatamente – e sempre na mesma direção!

10. Se quiser ficar uns dias sem esmalte, prefira deixar as unhas curtas. Assim, a chance de alguma delas quebrar é menor.

11. Aposte na ingestão de zinco! A falta desse mineral pode causar alterações, como manchas brancas e linhas Para consumir zinco, procure comer carne bovina, ovo, grãos integrais e sementes oleaginosas, como amêndoas.

Cabelos

Cuidados diários deixam seu cabelo mais saudável

Foto: Getty Images

12. Para evitar que os fios quebrem à toa, inclua betacaroteno em sua dieta: é um nutriente que age diretamente no couro cabeludo! E também coma fontes de vitamina B (banana, queijo, atum e verduras), capazes de evitar que os fios fiquem quebradiços.

13. Garanta madeixas maravilhas com a ingestão de proteínas (iogurte, nozes, peixe, frango, carne bovina e ovos). Senão, seus fios podem ficar fracos, opacos e finos – e até mesmo com a cor alterada!

14. Você sabia que dá para atrasar a chegada dos fios brancos? “É que alguns problemas aceleram o branqueamento do cabelo. Ao revertê-los, você ajuda a manter a cor natural por mais tempo”, revela Lisa.

Veja o que fazer:

● Trate possíveis distúrbios na tireoide;

● Cuide de problemas digestivos capazes de impedir a absorção de nutrientes importantes para a saúde dos fios;

● Evite sempre deixar-se afetar pelo estresse!

15. Mude certos cuidados diários com os fios e eles ficarão saudáveis, cheios de brilho e movimento:

Aplique o xampu com água morna para abrir os poros do couro cabeludo. Mas enxágue com água fria: ela fecha a cutícula dos fios, deixando-os com brilho.

● Não exagere no xampu (duas vezes bastam), pois ele pode retirar os minerais e a oleosidade natural do cabelo.

● Sempre que puder, ande com o cabelo solto. “Cada vez que prender o cabelo para trás, a pressão quebra as hastes capilares, causando aparência arrepiada!”, conta a autora.

16. Procure condicionadores com colágeno ou proteínas vegetais, os mais eficientes para melhorar o aspecto dos cabelos.