Se um dia youtubers e blogueiras conquistaram audiência com tutoriais de maquiagem, fotos de looks e resenhas de produtos, hoje, como influenciadoras e empresárias, elas assinam marcas próprias que concorrem por espaço no mercado de beleza.

Esse movimento não é isolado e ocorreu também em outros países. Entre os inúmeros casos, há o da youtuber de beleza e empresária norte-americana Michelle Phan, da EM Cosmetics. O de Emily Weiss, com a Glossier. Da francesa Jeanne Damas, que lançou a Les Filles en Rouje. O da maquiadora inglesa Lisa Eldridge, com marca homônima, entre muitas outras mais.

No Brasil, um dos exemplos é o da empresária Julia Petit, famosa por vídeos com dicas de maquiagem e pelo site Petiscos. Em 2019, ela lançou a Sallve, marca de produtos para pele. No fim de 2022, anunciou a aquisição e retorno da Contém 1g, etiqueta de maquiagem famosa nos anos 2000.

A seguir, confira 16 marcas de beleza fundadas por influenciadoras brasileiras:

Vic Beauté (@vic_beaute)

Lançada em 2022, a Vic Beauté é comandada pela jornalista e empresária Victoria Ceridono, fundadora do blog Dia de Beauté. Sua marca de maquiagem tem a proposta de praticidade, com itens para a vida real. O primeiro lançamento, por exemplo, foi um bastão de cor multiuso, para lábios, bochechas e olhos.

GE Beauty (@gebeauty)

Famosa pelo blog Garotas Estúpidas, a influenciadora e empresária Camila Coutinho lançou, em 2020, a marca GE Beauty, voltada para produtos para cabelo. Hoje, o selo conta com xampus, condicionadores, leave-ins e boosters de hidratação.

Negra Rosa (@rosanegrarosa)

Criada em 2016 pela empresária e youtuber Rosângela Silva, a marca de cosméticos Negra Rosa é focada na pele negra e tem produtos de maquiagem para rosto, lábios e olhos, além de linha de cuidados com o cabelo.

Contém 1g (@contem1g.oficial) e Sallve (@sallve)

Marca famosa nos anos 2000 e relançada por Julia Petit, a Contém 1g, conta com sombras, blushes, batons e outros itens de maquiagem. Julia também é co-fundadora da marca de skincare Sallve.

Boca Rosa Beauty (@bocarosabeauty)

Criada dentro da Payot pela youtuber de beleza e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa Beauty chegou às lojas em 2018 e hoje conta com maquiagem para pele, olhos e boca.

Linha Bruna Tavares (@brunatavares)

Criadora do blog Pausa para Feminices, a jornalista e empresária Bruna Tavares é responsável pela Linha Bruna Tavares, marca lançada em 2016 que tem em seu portfólio maquiagem para rosto, olhos e lábios, além de skincare.

Mari Maria Makeup (@marimariamakeup)

Lançada pela youtuber e empresária Mari Maria em 2017, a marca Mari Maria Makeup conta com linhas de produtos para pele e maquiagem.

Alice Salazar Cosméticos (@alicesalazarcosmeticos)

Marca da influenciadora e empresária Alice Salazar, famosa por tutoriais de beleza no YouTube, conta com acessórios, como esponjinhas e pincéis, e maquiagem para olhos, pele e lábios.

Karen Bachini Beauty (@karenbachinibeauty)

Em dezembro de 2022, a influenciadora e empresária Karen Bachini lançou a sua marca de maquiagem, a Karen Bachini Beauty, com primer, gloss, batons, paleta de contorno e iluminador, entre outros itens de maquiagem.

Linha Niina Secrets (@linhaniinasecrets)

Conhecida inicialmente por vídeos de beleza e vlogs no Youtube, a influenciadora e empresária Niina Secrets assina linhas de maquiagem e produtos para a pele com a Eudora.

Mariana Saad (@linhamarianasaad)

Com presença em canal de beleza no YouTube, a empresária Mariana Saad possui marca em parceria com a Océane com linhas de maquiagens, pincéis e outros itens de beleza.

Wepink (@wepink.br)

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca é um dos nomes à frente da Wepink, marca que comercializa perfume e body splashes, produtos para cabelo, pele e maquiagem.

Marina Smith (@linhamarinasmith)

Ainda em 2012, a influenciadora e empresária Marina Smith, do 2beauty, desenvolveu uma linha em parceria com a mãe, que é farmacêutica. Hoje, a marca que leva o seu nome foca em produtos de skincare e maquiagem.

FЯAN by Franciny Ehlke (@franbyfr)

A influenciadora e empresária Franciny Ehlke, é o nome à frente da FRAN, marca com produtos de cuidado da pele e maquiagem.

Hela Beauty (@helabeauty)

A marca da influenciadora e empresária Helena Bordon com a médica dermatologista Alessandra Fraga é focada em produtos de cuidados com a pele. A Hela Beauty conta também com linha de maternidade.