13 lançamentos de beleza de até R$ 110 para apostar no mês de maio

Todo mês nós, aqui do MdeMulher, temos um compromisso rigoroso com você, que vive procurando por novidades legais e usáveis no quesito de beleza (lê-se tudo que está para chegar às prateleiras de beauté em matéria de pele, cabelos, unhas e maquiagem). Dessa vez, porém, decidimos facilitar ainda mais o negócio, e além de você se esbaldar na nossa curadoria padrão de lançamentos, vale ressaltar que selecionamos apenas produtinhos que cabem no bolso (com preços começando nos R$ 5 e que vão até R$ 110).

Tem hidratante para quem se preocupa com o meio ambiente, esmalte com pegada nostálgica, delineado que foge do pretinho básico y otras cositas más. Aproveite para buscar ideias de lembrancinhas para o Dia das Mães ou para presentear a si mesma com um agradinho especial.

*Preços pesquisados em 03 de maio de 2019