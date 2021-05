Confira os reflexos desta Lua nova em Touro para o seu signo

Nesta terça-feira (11), a Lua entrará em sua fase nova. Alinhada ao signo de Touro, esse é o momento ideal para definir novas metas e criar bases sólidas que serão o diferencial para o seu futuro.

Sem dúvidas, esse é o melhor período para começar algo novo ou recomeçar aquilo que já estava preestabelecido, mas estava indo por caminhos tortos.

Confira as previsões da astróloga Susan Miller:

Áries

A Lua nova de 11 de maio será uma grande oportunidade para você aumentar a sua renda. A sua área de sucesso profissional e sua segurança estão sendo fortemente influenciadas por Vênus, favorecendo novos acordos. Este pode ser um bom momento para pedir um aumento salarial, pois tudo indica que logo receberá uma aprovação.

Touro

A Lua nova de 11 de maio será em seu signo solar e isso significa que não apenas uma área de sua vida será favorecida, como nos outros meses, e sim todas. Aproveite essa oportunidade e use-a da maneira que quiser. Seja na área sentimental, profissional ou em casa, está é a hora de começar algo novo ou, quem sabe, traçar um novo curso para aquilo que já existe. Fique em alerta, você receberá por esses dias uma notícia que lhe trará muita felicidade.

Gêmeos

A Lua nova do dia 11 de maio pode ser um bom momento para dar uma atenção à sua saúde. Que tal colocar seus exames em dia? Isto com certeza será benéfico para você, pois isto a ajudará a evitar doenças futuras e corrigir o que há de errado agora no presente. Desligue-se um pouco dos seus muitos compromissos, permita-se cuidar de si mesma e aproveite para relaxar.

Câncer

Sua vida social irá ficar um pouco mais animada com a Lua nova de 11 de maio. Esteja aberta para eventos inesperados e espere por novas aventuras, principalmente envolvendo suas amizades e até mesmo um amor. Você também se sentirá mais criativa e isto poderá te ajudar, tanto na sua vida pessoal como profissionalmente. Financeiramente, você receberá por um trabalho feito no passado ou terá retorno daquele investimento realizado recentemente.

Leão

Reconhecimento à vista, leonina! Você tem trabalhado muito duro e agora chegou a hora de colher os frutos de todo este esforço. Com a Lua nova do dia 11 de maio, você será alvo de comentários positivos e verá críticas construtivas e favoráveis com relação ao seu trabalho. Seu status pode não ser o único recompensado, pois há grandes chances de você receber uma boa remuneração durante esta fase da Lua.

Virgem

A Lua nova do dia 11 de maio será amigável com o seu signo solar e sua vida profissional está na mira deste fenômeno. Você pode ter a oportunidade de trabalhar com grandes executivos do exterior e não precisará sair de casa para isso. Este também é um bom momento para iniciar e resolver questões jurídicas. Já para você que há tempos está pensando em voltar a estudar, este período lhe trará esclarecimento para tomar uma decisão sólida sobre o que gosta para dar o primeiro passo em busca do que é certo para você.

Libra

Tudo é favorável para que você ganhe dinheiro durante a Lua nova do dia 11 de maio e isto pode acontecer de forma inesperada, graças alinhamento de Urano com sua casa financeira, e o melhor de tudo, virá através de um pagamento único, sem parcelamentos. Você tem tudo o que precisa para ter uma vitória monetária. Se você está a procura de um empréstimo ou ajuda financeira, deverá obter a aprovação para o dinheiro do qual precisa.

Escorpião

A Lua nova do dia 11 de maio estará em Touro, o seu signo oposto, e você sentirá uma interação tranquila nos próximos dias para resolver alguns assuntos envolvendo parceiros. Se você está dedicando-se para traçar novas parcerias, nos negócios ou no amor, ou quem sabe está cortando laços com estes terceiros, conseguirá lidar com tudo isso com muita placidez.

Sagitário

Várias oportunidades estão a vista, sagitariana. Você está engajada em adotar novos hábitos para melhorar seu condicionamento físico e a Lua nova do dia 11 lhe dará toda a energia e impulsionamento que precisa para começar, e o melhor de tudo é que você verá os resultados da sua mudança de hábito em pouco tempo. As chances de encontrar aquele amado animal de estimação com o qual sempre sonhou também estão em alta. Agora, se você já o tiver encontrado, inclua-o na sua rotina de hábitos saudáveis e divirtam-se. Isto melhorará a qualidade de vida de ambos.

Capricórnio

A Lua nova do dia 11 de maio dá início ao período de maior felicidade que você contemplará este mês e a sua área amorosa é a que pode ser a mais afetada por isto. Se você está solteiro, esteja aberto para conhecer pessoas novas ou até mesmo conhecer mais intimamente alguém com quem já convive, pois os próximos dias contribuirão para que você encontre um amor. Se você está tentando engravidar, este também é um bom momento. Você se sentirá atraída a se afastar de assuntos cotidianos e isto é efeito da Lua. Aproveite para relaxar.

Aquário

A Lua nova do dia 11 de maio te ajudará a encontrar soluções duradouras para algumas questões que está enfrentando e isto fará com que você se sinta satisfeita e segura. Algumas preocupações com as quais você vem lidando tendem a se esclarecer nas próximas semanas e você finalmente poderá se concentrar no que tem planejado para sua família e nas mudanças que pretende fazer, seja em uma nova decoração ou em realmente uma mudança de residência. Seja qual for o seu plano, você encontrará a solução perfeita. Prepare-se para assinar contratos.

Peixes

A área de viagens curtas será iluminada pela Lua nova do dia 11 de maio e você se sentirá motivado a sair um pouco de casa e mudar de cenário. Algumas restrições por conta da pandemia ainda não permitem algumas ações, como aglomerações e visitas, mas o que acha de aproveitar o final de semana para alugar um espaço no interior e curtir um pouco do ar puro com a família?