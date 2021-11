Haja turbulência! Como a Lua nova em Escorpião afetará o seu signo

O mês de novembro mal começou e nesta quinta-feira (4) já estamos sendo surpreendidos com a chegada de um fenômeno astrológico poderoso: a Lua nova em Escorpião. No entanto, queridos signos, toda a graciosidade que vimos no último mês será fortemente afetada por este evento.

Em oposição a Urano, o planeta do inesperado, essa Lua não será amigável e causará diversas turbulências. Acredite, não há preferidos quando falamos da incompatibilidade destes dois astros, que trarão instabilidade para todos os signos do zodíaco.

Aperte os cintos e veja a previsão da renomada astróloga Susan Miller para o seu signo e qual área de sua vida será a mais afetada por este fenômeno, lembrando que, diferente das Luas em sua fase cheia, as influências da Lua nova duram mais tempo.

A dica antes de começar a leitura é: desde já, treine a paciência e o equilíbrio! Confira:

Áries

Financeiramente, a Lua nova do dia 4 poderá trazer problemas para você, ariana. Urano, o planeta das coisas inesperadas, está em oposição à Lua, o que significa que esse não é um bom momento para fazer negociações, a menos que queira ter surpresas desagradáveis. Além dos negócios, você pode estar precisando de um aumento, da aprovação de um empréstimo ou até mesmo da cobertura de um seguro para um eventualidade. O problema é que esta Lua influenciará para que todas as coisas deem errado. A dica para este período é: seja prática, realista e mantenha o foco, lembrando-se que todo o zodíaco será afetado de alguma forma negativa por essa Lua.

Touro

A Lua nova do dia 4 deve trazer muita instabilidade para os seus relacionamentos. Seja um parceiro de trabalho, o seu cônjuge ou alguém de sua família, as coisas prometem se tornar bastante voláteis. Um ocorrido pode fazer com que você estabeleça um confronto direto com alguém próximo, que ao final exigirá uma decisão de sua parte. Prepare-se para os choques de realidade ou comportamentos perturbadores. Você certamente precisará ser cooperativa e conciliadora para passar por essa fase. Este é o momento certo para colocar o seu jeito taurina de ser em ação, de forma lenta e metódica. Boa sorte!

Gêmeos

Essa Lua nova, além de problemática, promete trazer à tona diversas questões inesperadas. Talvez você tenha ignorado os sinais por todo esse tempo, ou realmente as informações estavam escondidas de você, mas o fato é que a Lua combinada com a presença do opositor Urano promete trazer tudo às claras, com velocidade e força. Alguém de sua confiança deve fazer as malas e partir pelos próximos dias, ou você mesma pedirá para que ela se retire ao descobrir informações graves sobre seu comportamento. Simultaneamente, mais responsabilidade virá em sua direção. O segredo para passar por este período sem maiores consequências é ter paciência.

Câncer

Como se sabe, no amor existem altos e baixos. Tendo conhecimento disto, você deve saber que o seu relacionamento está prestes a passar por uma turbulência. O motivo? A difícil Lua nova do dia 4 e a oposição de Urano a este fenômeno. As chances de ter um coração partido neste momento, seja pela falta de fidelidade ou sinceridade do parceiro, são altas. Alternativamente, o problema pode não ser entre você e o affair, mas entre você e seus filhos ou um colega de trabalho. Para lidar com as divergências, coloque em prática o seu senso de praticidade. Não será fácil, mas será extremamente necessário.

Leão

Você precisa saber que novembro será um mês complicado e, infelizmente, essa tendência já se inicia logo com a chega da Lua nova no dia 4. Oposta a Urano, a Lua promete criar diversas turbulências entre você e algum familiar. Informações inesperadas chegarão e te deixarão chocada com o que ouvirá ou descobrirá. Em momentos você sentirá que está carregando o mundo em suas costas e os problemas em casa se tornarão uma distração até mesmo para a sua rotina no trabalho, o que desagradará seus clientes e superiores. Caberá a você encontrar maneiras de harmonizar e apaziguar ambas as áreas de sua vida. Se está planejando adquirir algo novo, problemas de longa data podem surgir.

Virgem

Você está há tempos desejando viajar. Esta Lua nova do dia 4 poderia ser a oportunidade perfeita para suprir este seu desejo, no entanto, Urano está em oposição, o que significa que, caso você viaje, certamente enfrentará diversos obstáculos e atrasos, ocasionados pelos imprevistos criados por este planeta das coisas inesperadas. Alternativamente ou simultaneamente, se você está em fase de negociação, será inevitável não sentir que há algo empacando a assinatura final. A propósito, essa tensão você já sentirá naturalmente em sua rotina no trabalho e em casa. Sem dúvidas essa Lua é um teste de desenvoltura, flexibilidade e engenhosidade para você e todos os outros companheiros do zodíaco.

Libra

A Lua nova do dia 4 deve trazer muita tensão para as suas finanças, libriana. O raivoso Urano está em oposição ao Sol e a essa Lua, aumentado a atmosfera de tensão e trazendo um conjunto de diversas despesas inesperadas. Esteja em alerta, pois as notícias que Urano trará neste mês não serão bem-vindas. Se em algum momento você se sentir obcecada pelas contas que têm a pagar, sente, respire e seja gentil consigo mesma para suportar a pressão dos acontecimentos. Agir dessa maneira também será o ponto chave para vencer este período tenebroso que atingirá a todos os signos.

Escorpião

Hospedada em seu signo solar, a Lua nova do dia 4 será o seu primeiro desafio deste mês de novembro. Urano está em oposição a essa Lua, gerando mudanças estremecedoras no seu relacionamento com alguém próximo. Informações as quais você não tem conhecimento até o momento virão à tona, por isso, esteja pronta e com os pensamentos alinhados, pois os raios lunares exigirão de você um posicionamento para definir a situação. Paralelamente, essa Lua também incidirá sobre a sua família e residência, pressionando você a fazer mudanças bruscas.

Sagitário

A Lua nova do dia 4 não será fácil. Carregada de revelações, ela se encarregará de mostrar o comportamento desleal de uma pessoa próxima a você, trazendo informações que há tanto tempo têm sido ocultadas e quem têm sido apoio para te enganar. Você certamente não quer descobrir o que descobrirá, mas será necessário. Certamente a revelação fará com que esta pessoa tenha uma atitude agressiva, ríspida e crítica para contigo. Apenas ignore. Ao mesmo tempo, você pode ter problemas no trabalho com a ausência de alguém da equipe. Caberá a você o papel de incentivadora para que todos no ambiente mantenham o bom ânimo.

Capricórnio

A Lua nova do dia 4 mostrará que nem tudo o que você precisa fazer, é o que você realmente pode fazer. Graças à presença perturbadora de Urano, tudo parecerá estar desacelerando e em completo desacordo, afetando seus planos, desejos e esperanças. Você precisará ser prática ao enfrentar essa realidade, tendo que traçar novos planos temporariamente para que tudo possa dar certo, na medida do possível. Lembre-se: “agora não” não significa “nunca”. Financeiramente, também pode haver estresse, portanto programe-se e defina o que é necessário e o que não é.

Aquário

Urano, o seu governante, está agitado esse mês, causando contratempos para todos os signos. Você não está isenta das ações inesperadas deste planeta e a Lua nova do dia 4 é uma prova disto. Afetando diretamente a sua carreira, você pode receber um anúncio pelo qual não esperava ou sequer estava preparada. Independente de qual seja o tema da conversa, saiba que causará uma mudança brusca na sua realidade, podendo chegar até mesmo a possibilidade de uma mudança de emprego. Além disso, uma espécie de terremoto deve acontecer, afetando a você seu relacionamento com seu parceiro romântico, de negócios, ou com sua família. Esteja próxima de pessoas em quem confia para lidar com todos esses impactos.

Peixes

A Lua nova do dia 4 de novembro virá para trazer à luz os assuntos que até então estavam sendo ocultados de você. A oposição de Urano à Lua é o principal responsável por esses efeitos. Se qualquer pessoa tentar esconder notícias ou tiver um comportamento desleal com relação a você, este evento terá a missão de te mostrar. Esteja preparada, pois, por mais que a verdade seja libertadora, conhecê-la pode causar grandes impactos emocionais para os quais você sequer estava preparada.