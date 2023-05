Sinais energéticos de que alguém está com inveja de você

Você já passou pela experiência de contar sobre um projeto para alguém — antes dele se concretizar — e, pouco tempo depois, o plano ir por água abaixo? Coincidência ou não, isso pode ser um sinal de que a inveja alheia afetou a sua vida. Segundo a astróloga e espiritualista Lyziane Menezes, tal sentimento pode sim nos afetar energeticamente. “Nós humanos temos um campo eletromagnético que emana e recebe informações tanto dos ambientes que frequentamos, quanto das pessoas com quem nos relacionamos. Cada parte do nosso corpo possui uma substância que possibilita essa troca de energias”, explica.

Sendo assim, a especialista revela que a inveja é uma energia que cria cordões com esses campos eletromagnéticos, espalhados por todo o nosso corpo, gerando efeitos nocivos (e até mesmo destrutivos).

Maiores sinais energéticos de que a inveja está nos afetando

De acordo com Lyziane, estes são os principais sintomas que experimentamos ao entrar em contato com pessoas invejosas ou ambientes carregados por essa energia tóxica:

Dor de cabeça

Exaustão sem causas aparentes

Dores no estômago

Confusão mental (começamos a esquecer ou misturar as coisas, sem saber o porquê)

Sudorese excessiva

Insônia

A astróloga ressalta que estes sinais podem representar ataques energéticos quando não estamos habituados a experimentá-los. Portanto, se chegamos perto de alguém e, do nada, começamos a sentir dores de cabeça e exaustão, ficar atento pode ser uma boa estratégia.

“É importante sinalizar isso porque alguns acabam acreditando que qualquer coisa é um sinal. Contudo, é imprescindível saber separar aquilo que é nosso, relacionado ao corpo físico ou trajetória pessoal, daquilo que pertence ao campo energético exterior”, pontua. Mas, claro, também investigue medicamente caso estes sintomas persistam, ok?

Evite contar os seus planos antes de se concretizarem

Quem nunca planejou fazer algo e começou a contar aos quatro ventos sobre o projeto? Por mais que possamos apenas estar animados para contar sobre os nossos sonhos, tal decisão não costuma ajudar muito. “A energia de contar algo antes de se concretizar pode denotar, em primeiro grau, uma grande ansiedade. Essa vibração por si só pode representar a necessidade de se gabar, de querer provocar a inveja alheia e por aí vai”, revela.

Portanto, a especialista nos aconselha a analisar o objetivo pelo qual estamos contando algo para alguém antes da hora. “O que você está buscando? Competição? Autovalorização? Reconhecimento? Normalmente recebemos exatamente aquilo que buscamos”, alerta.

Ela explica que a chave de tudo é identificar a energia que estamos emanando e o que desejamos pois, muitas vezes, estamos inseguras e a inveja alheia apenas atua como um reforçador de nossas inseguranças. “Agora, quando conseguimos administrar a ansiedade, amadurecer o projeto, colocá-lo em prática, para só depois compartilhar, isso demonstra um amadurecimento emocional muito grande, que diz mais respeito à evolução de cada um do que somente a questões energéticas”, esclarece.

Como se proteger da inveja alheia?

O que não faltam são métodos e truques para se proteger contra a inveja: banhos de proteção, limpezas energéticas, amuletos e por aí vai. Contudo, Lyziane Menezes reforça que a melhor proteção de todas é o autoconhecimento. “Este é o nosso objetivo enquanto seres humanos: evoluir para sair da terra melhor do que quando chegamos. É justamente o autoconhecimento que nos faz separar o que é meu e do outro.”

Ela conclui esclarecendo que, a partir do momento que nos conhecemos, percebemos onde estão as nossas potências e fragilidades, as aperfeiçoando para aprender a lidar com energias densas e luminosas.