Thetahealing: a técnica energética que atrai sucesso e confiança

Imagine um tratamento energético capaz de desbloquear crenças limitantes e travas emocionais através de meditações e envio de energias. Seria incrível, né? E para a nossa sorte, tal técnica já existe e se chama “thetahealing” — a cura através de frequências cerebrais. Ficou confusa? A psicoterapeuta e reprogramadora mental Kharina Santos esclarece: “O ‘theta’ funciona como uma expansão de consciência. Através dela, acessamos o subconsciente para encontrar bloqueios, traumas e tudo aquilo que nos limita.”

E calma: a experiência não é nada intensa ou catártica — como a maioria das práticas que promovem o acesso ao inconsciente. De acordo com a instrutora, o thetahealing segue o caminho inverso ao nos colocar em um estado de relaxamento semelhante àquele que experimentamos quando estamos sonhando. “Assim que nos conectamos a essa frequência através de simples meditações, conseguimos ressignificar inúmeras crenças”, explica.

O que acontece em uma sessão de Thetahealing?

Ela compartilha que o processo em si — que pode durar 60 minutos, em média — não promove o reencontro direto com os traumas, provocando o surgimento de dores emocionais. “O que podemos sentir é uma leve tristeza ou alguma emoção atrelada ao que estamos investigando. Mas nada pesado”, garante.

A tranquilidade da terapia é fortalecida pelo fato de que o paciente não precisa saber do processo, já que ele é realizado completamente pelo terapeuta, que investiga as necessidades do cliente para, só então, identificar as suas crenças limitantes e incitar um processo de cura energética.

E a melhor parte: segundo Kharina, não há contraindicações para quem deseja fazer a terapia. “Ela pode ser feita por quaisquer pessoas, desde crianças a pessoas em estado vegetativo. E aí, vai de cada um escolher se fará o tratamento de forma presencial ou virtual. Não há barreiras ou limitações quando falamos de energia”, pontua.

A origem do thetahealing

Engana-se quem pensa que o thetahealing é uma terapia alternativa recente: segundo Kharina, a técnica surgiu em 1994 através da americana Vianna Stibal. “Durante a sua jornada de vida, Vianna descobriu um câncer linfático em estágio avançado e recebeu a notícia de que viveria por apenas três meses. E aí, após não ter sucesso com quaisquer métodos tradicionais, Stibal começou a se conectar profundamente com uma energia que podemos chamar de Deus, criador, universo, ou o que você achar melhor”, revela.

A partir desta conexão, segundo a reprogramadora mental, a americana teve acesso a informações e orientações para que conseguisse curar a si mesma através da frequência ‘theta’ — que acessamos durante os sonhos. “Ela decidiu confiar no processo e, no momento que foi refazer os exames, percebeu que a sua doença não apenas estava estável, como dava indícios de melhora”, conta.

Com isso, Vianna — que já atuava como naturopata e estava acostumada a realizar tratamentos alternativos — passou a compartilhar a técnica que, atualmente, possui milhares de adeptos no mundo inteiro. “Vários pesquisadores da época ficaram surpresos e submeteram Stibal a inúmeros estudos: em um deles, eletroencefalogramas foram aplicados na americana. Foi nesta ocasião que os cientistas descobriram que ela conseguia mudar a sua frequência cerebral ao entrar na meditação theta”, conclui.

Benefícios do thetahealing

Segundo Kharina Santos, o ponto-chave do thetahealing é a superação de medos e traumas: “Isso transforma vidas, pois as nossas crenças são responsáveis por nossos comportamentos. Pensamentos geram sentimentos, e sentimentos acarretam em ações. Se eu acredito que algo é impossível para mim, estamos falando de uma crença. E a sensação que eu sinto a partir disso é a impotência. Obviamente, minha ação será não fazer nada”, exemplifica.

Por isso, ao liberarmos essas travas e substituirmos com pensamentos positivos, passamos a acreditar mais em nós mesmos. “O medo limita, nos faz não sair do lugar. Quando eu mudo isso, expando a minha consciência e acredito em um potencial que antes eu não conhecia.”

Além disso, a instrutora revela que a prática é capaz de inserir sentimentos construtivos, como o amor, em pessoas que nunca experimentaram o afeto em suas vidas. “Alguns indivíduos não sabem o que é serem amados. E aí não é uma crença, e sim uma falta. Quando enviamos a energia do amor para esse paciente, ele passa a atrair esse tipo de frequência”, afirma.

Alinhamento dos chakras

A psicoterapeuta pontua que a meditação theta também alinha os nossos pontos energéticos (chakras), promovendo o equilíbrio e bem-estar: “Em um mundo tão ansioso, ter equilíbrio é ter vida”, diz.

Por último, a proteção energética é potencializada pela técnica, diminuindo os sentimentos de comparação e aumentando a qualidade dos relacionamentos. “Precisamos entender que repetimos muitos padrões ancestrais que aprendemos com os nossos pais, avós e por aí vai. Praticar o ‘theta’ nos libera disso tudo para que possamos manifestar mais prosperidade. Os caminhos se abrem e tudo fica mais fácil.” E aí, partiu marcar uma sessão?