Horóscopo semanal de 20 a 27/03 e o Ano Novo Astrológico

Neste 20 de março, damos as boas vindas ao Ano Novo Astrológico! Com a entrada do Sol no signo de Áries, a Astrologia reconhece esta data como sendo o início verdadeiro do ciclo de 2022 – já que há muitas controversas em relação ao calendário que praticamos, o gregoriano. Com isso, as energias deste ano, sob regência do planeta Mercúrio, possuem seu princípio a partir desta data.

Um ano com bastante movimento no trabalho, com projetos e transformações profissionais. É um ano para arriscar, trabalhando bastante o processo mental para que possamos conseguir ir além. Comunicação estará em voga e tudo que a rege – devemos ter bastante cuidado, apenas, com o que compartilhamos e absorvemos de energia. Um outro ponto de atenção especial é com a saúde, física e mental, pois estaremos em um ano que vai correr rápido – e a ansiedade e urgência das coisas estará em alta. Outra dica astral para este ano é a atenção com a organização – uma mente mais organizada tem grandes chances de obter bons resultados no plano exterior – e também com os detalhes que a rotina pode trazer: desde novas oportunidades de trabalho, ganhos, até um amor, para quem está na busca. Confira o que os astros trazem para você neste início de ano novo astrológico:

Áries

O Sol chega, chegando por aí e por mais que algumas questões estejam ainda em evidência e que não te tragam lá tanto prazer e satisfação, essa energia logo se dissipa nesta semana. Você terá a chance de renovar seu estoque de otimismo ao deixar no passado tudo que não quiser mais levar com você daqui em diante. Questões de carreira podem te trazer novo ânimo, com o reconhecimento que tanto deseja. É hora de fechar ciclos para promover o novo em sua vida.

Touro

A primeira semana do novo ano astral traz um certo incômodo com algumas questões que não foram tão bem direcionadas nos últimos tempos e o melhor que você pode fazer agora é recalcular o caminho para tomadas de decisões mais certeiras. Você pode sentir uma vontade de ficar somente com seus pensamentos e está tudo bem – essa energia logo se dissipa. Bons contatos com parceiros de trabalho. No amor, cuidado com a sua teimosia – não é hora de disputar nada e nem convencer a qualquer custo. Priorize os bons momentos.

Gêmeos

A semana começa com alguns ajustes a serem feitos em sua rotina para que não te cause alguns desafios ali na frente em conciliar tudo que precisa. O trabalho ganha novas energias, mas cuidado com a auto cobrança. O novo ano astral traz uma forte energia para seu signo este ano e você deve lembrar de usar toda sua capacidade mental para fazer as melhores decisões e se colocar bem nas situações que te cercam. Para quem está buscando um amor, seu jeito espontâneo pode trazer boas surpresas.

Câncer

Esta semana os astros indicam sinal verde para você cuidar mais de você! Apesar de uma forte energia de externa no ar, com força e determinação, algumas situações nos próximos dias te colocam em contato com você mesma – seja no autocuidado exterior ou interior. Sua fé é renovada e você fica mais otimista diante do que te cerca. Trabalho está com passe livre para você criar, aproveite sua intuição para isso.

Leão

Semana com o astral la em cima e com a determinação em conseguir tudo que deseja. Momento é ótimo para novos estudos, doutrinas e se colocar em lugares que façam você crescer e se expandir. Contatos com pessoas de fora ou até mesmo viagens e novas oportunidades não estão descartadas, aproveite! Nas relações amorosas, o clima pede realização – para mudar o que você precisa mudar neste setor, basta se colocar de verdade na situação. Queira que o resto vem!

Virgem

Ano de Mercúrio começa com tudo por aí, trazendo movimento e novas perspectivas de trabalho. Se você atua com projetos, comunicação, marketing e educação, você sente uma fluência positiva, o que te anima a criar. Pega leve um pouco para não sobrecarregar a saúde com stress e ansiedade. Nas relações pessoais, tenha cautela com a forma de dizer certas coisas para não gerar atritos. Já com os relacionamentos, o clima é de sedução e romance – não perca tempo em aproveitar as oportunidades de ser feliz.

Libra

O novo ano astral começa com algumas fluências no trabalho, com a oportunidade de conhecer novas pessoas e criar movimentos prósperos no andamento de projetos. Sua comunicação estará certeira e você pode se nutrir disso para fazer melhorias neste setor. Atenção com a parte financeira, com gastos surpresas e imprevistos que acontecem. A nova energia traz essa semana passe livre para acordos comerciais, bem como as relações, no geral, que ganham a benção do destino. É hora de criar estruturas sólidas no coração para a situação no amor melhore.

Escorpião

O ano de Mercúrio começa com as bênçãos da Lua em seu signo trazendo certo incômodo emocional. Não é hora de tomar grandes decisões, mas de reavaliar sentimentos e decisões dos últimos tempos. Conte bastante com a sua intuição para promover estes novos caminhos em sua vida. Sua rotina ganha nova energia com o passar dos dias e você pode ser chamada para liderar um projeto ou para participar ativamente de um trabalho ou criação. Cuide do corpo para extravasar essa energia toda.

Sagitário

Semana de boas novas com trabalho e a criatividade em alta. Com o Sol chegando para iluminar seu paraíso astral, você sente novas e prósperas energias e o otimismo é renovado. Dias excelentes para cuidar do visual, para renovar os vínculos com amizades e até para promover mudanças satisfatórias no trabalho. Priorize aquilo que você vem sentindo. Mercúrio entra em ação já com boas energias para os relacionamentos, com clima de parceria, atração com pessoas da mesma vibe e muita sintonia.

Capricórnio

Apesar dos próximos dias parecerem que vão pegar no tranco, você sente uma certa fluência e alguns setores, mas sem esquecer do lado interno que ainda merece cuidados. Renove as suas crenças em tudo que quiser mudar em sua vida – só assim você terá respostas concretas do que necessita. Vênus, Marte e Saturno na sua casa de prosperidade traz resultados positivos, mas ainda é necessário encarar as finanças com um pouco mais de responsabilidade e maturidade para chegar onde deseja.

Aquário

Você sente as coisas finalmente andar com a chegada do novo ano, é momento de estreitar os planos, ajustar a rota e colocar tudo para andar. Deu medo? Vai com ele mesmo, essa energia não combina com o momento. Não pense demais, faça e sinta. A vibe pede atitude e realização. O ano de Mercúrio traz a você boas novas com a sua comunicação e com tudo que coloque você em evidência. Olho atento com sua rotina – podem chegar pessoas que estarão no momento certo e na hora certa em sua vida.

Peixes

Semana boa para renovar sua fé! Chances de ampliar sua consciência diante do trabalho e estudos que realmente te coloquem em sintonia com o que você deseja. Algumas situações internas podem até incomodar, como lembranças e passado, mas nada que tire sua energia em correr atrás do que quer. Boas novas com as finanças – o caminho está livre para você criar, fazer e acontecer para que seus ganhos aumentem consideravelmente. No amor, cuidado apenas para não dizer tudo que quer, de qualquer jeito – pode gerar certos ruídos.

Pílulas diárias

20/03: Abra o coração para as novas energias do ano! É momento de criar, de renovar e de ir atrás. Sol em Áries abre as portas para uma temporada de movimento e transformação em todas as áreas da vida.

21/03: Não se apegue a pequenos detalhes ou motivos que te impeçam de se descobrir cada vez mais. Deixe para trás tudo que não te acolhe, não anda com você e nem te favorece.

22/03: A Lua em Sagitário renova nosso otimismo e a nossa fé segue em frente! Esteja aberto a novas experiências e consciências, é hora de se abrir para o que o universo tem para te encaminhar.

23/03: Uma união de Marte com a Lua traz ação para tudo aquilo que desejamos de fator ter. O que você pensa e sente, você cria. Tenha a coragem em fazer desta o principio de uma grande jornada.

24/03: A Lua muda de curso no final do dia e traz energias renovadas para o trabalho e planejamento a longo prazo. Cuide das emoções para que elas não atrapalhem a sua realidade.

25/03: Uma dança harmônica entre Urano e a Lua trazem a capacidade de contornar qualquer imprevisto ou mudança que possa ocorrer hoje. Agir com a razão pode te trazer frutos, não se precipite em querer controlar aquilo que não pode ser controlado.

26/03: Plutão e a Lua conversam bem hoje e te convidam a alterar o curso do que for necessário em prol dos seus objetivos. Não tenha medo de encerrar ciclos, tenha medo de seguir com eles mesmo que não te faça bem. É hora de viver o novo.

27/03: A Lua entra em Aquário e te convida a ser entregue para a vida! Planeje, crie, ouse, viva! A energia apesar de racional, estará aberta para deixar novos movimentos e novas estruturas chegarem. O céu é o limite para que não tem medo de viver!

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)