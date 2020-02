Horóscopo da Semana: é hora de ganhar coragem e começar a agir

Nos dias 24 e 25, a semana começa com a Lua em Peixes, o que intensifica o lado lúdico dos signos, corroborando com a energia do Carnaval, mas é importante evitar exageros. Por isso, os próximos dias serão bons momentos para desintoxicar, aproveite para ter um pouco de recolhimento, quem sabe com um banho de limpeza.

No meio da semana, a entrada da Lua em Áries anuncia: é hora de guardar a fantasia e retomar às atividades com força total. Não há tempo a perder e você deverá se sentir mais motivado a resolver pendências. No final de semana, a Lua fica crescente em Touro, intensificando o seu lado prático.

Confira as previsões da astróloga Serena Salgado do Astrocentro.

Áries

Depois de dias de folia com a energia da Lua em Peixes, você sentirá a necessidade de se reenergizar para poder voltar ao trabalho. Por isso, aproveite para fazer atividades que estimulem o recolhimento e o autocuidado. No fim da semana, com a entrada da Lua em Touro, haverá uma mudança significativa na sua vida financeira, o que exige muita atenção. Fique atento aos seus gastos e cuidado com a impulsividade para não comprar coisas das quais pode se arrepender mais tarde.

Touro

Com a energia da Lua em Peixes, os dias 24 e 25 são ótimos para ficar com os amigos e socializar bastante. A partir de quarta-feira, com a Lua em Áries, é preciso pensar bem nas atitudes tomadas durante a semana para não gerar consequências ruins no final de semana. Uma dica é aproveitar para ter um momento mais contemplativo. Nos dias 29 e 01, com a entrada da Lua em Touro, tente apreciar aquilo que traz prazer e paz para si mesmo.

Gêmeos

A semana do geminiano pede mais atenção e recolhimento. A Lua em Touro trará dias mais difíceis, gerando até impaciência. Por isso, escolha um momento para meditar, ficar consigo mesmo. Se as atividades do dia a dia pedirem que você se relacione muito com outras pessoas, tente ser mais conciliador e ter mais jogo de cintura. A chegada da Lua em Gêmeos, no início da próxima semana, vai clarear as coisas, permitindo uma melhor avaliação das situações.

Câncer

A energia da Lua em Peixes exige mudanças. Liste suas atividades e comece a planejar questões pendentes, é um ótimo período para estruturar sonhos e metas. Nos dias 26 e 27, foque em dominar sua rotina, entre no ritmo para conseguir por em prática seu planejamento. No fim da semana, com a entrada da Lua em Touro, o lado social estará em alta, aproveite para se encontrar com amigos e conhecer pessoas novas.

Leão

As energias dos dias 24 e 25 não estão boas para os leoninos. A impaciência e a variação de humor podem atrapalhar. Por isso, o negócio é ficar introspectivo, aproveite o momento para relaxar e descansar. Nos dias 26 e 27, com a entrada da Lua em Áries, tudo deve fluir melhor. A partir daí, o leonino começa a se abrir mais, tomando boas iniciativas no lado profissional. Aproveite para organizar tarefas.

Virgem

Com a Lua em Peixes, o lado emocional e afetivo pode ficar instável e abalado, por isso, cuidado com discussões e desentendimentos. No final da semana, quando a Lua estiver em Touro, um período de expansão se inicia, trazendo mais fé e esperança aos virginianos. Por isso, tenha paciência.

Libra

A energia da Lua em Peixes exige cuidado com as concessões. Siga o seu coração. Afinal, não adianta nada ser bonzinho com todo mundo e terminar no meio de uma confusão. Nos dias 26 e 27, com a lua em Áries, há uma mudança no emocional, o que pode acarretar no surgimento de alguns desafios. Por isso, fique atento. No fim da semana, quando a Lua estiver em Touro, surge um momento de autoconhecimento, aproveite para ficar perto da natureza.

Escorpião

A energia da Lua em Peixes aguça muito a criatividade do escorpiano, criando uma fase de mais contato social com outras pessoas. Nos dias 26 e 27, a Lua em Áries pode gerar alterações de humor, chateações e ansiedade com a volta para a rotina. Respire fundo e não se abale. As atividades precisam voltar ao normal.

Sagitário

A Lua em Peixes remete ao lar e a encontros de família. Mas não deixe a energia de ultra sensibilidade abalar as relações. O contato com alguns familiares pode gerar faíscas, mas não exagere nas emoções. Os dias 28 e 29 trazem uma energia de organização do lar. É um ótimo momento para colocar a casa em ordem!

Capricórnio

A energia da Lua em Peixes transforma a sua capacidade de ver as coisas. Com mais sensibilidade, tudo ficará mais claro. Aproveite investir em atividades intimistas, leia bastante e converse com quem você gosta. A Lua em Áries, nos dias 26 e 27, mexe com questões da vida doméstica. É um bom momento para resolver pendências da casa, como pagar contas. O final de semana pede aos capricornianos a centralização do próprio eu, aproveite para colocar seus dons e talentos em prática.

Aquário

A Lua em Peixes mexe com a fluidez do lado financeiro. Mesmo que você esteja viajando ou passeando, sua cabeça ficará voltada à análise dos gastos e ao pagamento de contas. Mas, calma. É importante deixar as coisas fluírem. Basta prestar atenção para não gastar demais. Com a Lua em Áries, uma energia de resolução toma conta dos aquarianos. Excelente para resolver pendências.

Peixes

Com a semana começando com a lua no seu próprio signo a supersensibilidade estará em foco. Lembranças do passado e antigos remorsos podem vir à tona. Calma. Respire fundo e aproveite para tomar banhos de limpeza. Caso esteja próximo ao mar ou a cachoeiras, eles podem ser bom aliados para realinhar as energias. Com a Lua em Áries, a energia se concentra na prosperidade e nas finanças, o que pode ser bom. Aproveite para investir.

Como se livrar das dívidas e multiplicar seu dinheiro