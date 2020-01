Céu da Semana: a hora de fazer aquela “ficada” virar um namoro é agora

Boas notícias: a temporada solar em Virgem está quase no fim. Para muitos, foi um período um tanto chato, sério demais, cheio de obrigações… Era como uma limpeza da casa interminável e só quem já limpou a casa, sabe como esse trabalho nunca tem fim! Felizmente, o Sol em Libra está quase virando a esquina e, a partir do fim desta quinta-feira (19), a Lua Minguante entra em Gêmeos dando aquela antecipada nos refrescos.

“Essa Lua vem para trazer mais leveza para as coisas, ela diz ‘vamos desencanar mais, se divertir… Dessa forma, fica mais fácil você se conectar com as pessoas. É importante se aprofundar nas questões, mas também tentar se divertir, pensar um pouquinho mais fora do umbigo”, diz Masumi Suginoshita, astróloga do MdeMulher e terapeuta integrativa.

De acordo com ela, os últimos tempos foram muito sobre organizar a vida, trazer saúde para os relacionamentos, para o dia a dia, e para a rotina. Tudo isso aconteceu para que, quando o Sol chegasse em Libra, as pessoas estejam mais completas e dispostas para, enfim, se engajarem em parcerias que sejam frutíferas. “Se estruturar em Virgem, que foi esse período que acabamos de passar, foi um momento de se tornar mais independente e autônomo. Para agora, na temporada libriana, encontrar pessoas para colaborar lado a lado, cada um com a sua força”, explica.

Ela também destaca outro aspecto importante para ficar de olho nos próximos dias: “Mercúrio e Vênus estão em conjunção em Libra e eles vão formar quadratura com Saturno em Capricórnio, que fala de profissão, propósito e projeção social. É um momento legal para mostrar suas habilidades ao mundo. Não ter medo de assumir o que você faz bem e exibir isso”.

A grande lição que precisa ser aprendida, segundo ela? Trabalhe em equipe porque ninguém consegue fazer nada sozinho, tem que jogar junto e com a mesma confiança de um homem branco na balada sertaneja! Essa é a hora!

Quanto ao amor, a temporada de Libra é a fase perfeita para transformar aquela “ficada” em namoro. É tudo sobre parcerias, lembra?